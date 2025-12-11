即時中心／潘柏廷報導

中國8名民眾涉嫌在今年（2025）10月5日上午10時左右，於山東省威海市搭乘小型遊艇，並抵達南韓忠清南道泰安郡偷渡入境；只是，當軍警積極搜索後，就在隔日將其逮捕到案，8人被起訴後，法院今（11）日則宣判8人分別處有期徒刑8月至1年不等的刑責。

據《韓聯社》報導，8名中國人今年10月5日上午10時許乘小型遊艇從中國山東省威海出發，並抵達忠清南道泰安郡後偷渡入境；不過8人並未成功，因軍警緊急出動船舶和飛機進行追蹤，隔日就全數抓獲。

報導也說，大田地方法院瑞山分院刑事審判第3獨任庭，當時時間11日以涉嫌違反《出入境管理法》為由，判處8人中的3人有期徒刑1年，判處其餘5人有期徒刑8個月；法庭則強調，涉案人員不顧海警停船要求並逃逸，對海洋安全造成嚴重風險，但同時也考慮到相關人員的認罪態度，且有需要扶養的家人，也未達成偷渡入境後就業的目的。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中國人慘了！涉偷渡入境南韓遭捕 8人下場曝光

