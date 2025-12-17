中國人改去俄羅斯傻眼了？旅遊踩雷衝上熱搜

▲俄羅斯本月1日開放對中國公民免簽，成功吸引不少中國民眾赴俄旅遊體驗。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯本月1日開放對中國公民免簽，成功吸引不少中國民眾赴俄旅遊體驗，然而，一篇「第一批免簽去俄羅斯的中產，傻眼了」的報導登上微博熱搜，裡面提到諸多俄羅斯旅遊的不便之處，引發熱議。

該篇文章中提到中國旅客一抵達俄羅斯後就「驚嚇」不斷，像是境外手機卡落地後會有24小時的靜默期不能上網，許多遊客在機場語言不通立即陷入混亂，且或許是因為正在與烏克蘭交戰的關係，俄羅斯的GPS定位非常不可靠，經常出現錯誤；加上俄羅斯受到西方國家制裁，國外Visa和Master信用卡在俄羅斯不能使用，90％的店家只認現金，中國民眾習慣的線上支付方式行不通；且俄羅斯服務差物價貴，以為盧布貶值能撿便宜，但實情是物價漲幅早通過匯率變動，簡直是「花五星級的錢吃路邊攤的苦」，若把俄羅斯當成日本或是歐洲平替，那是真的誤會大了。

廣告 廣告

相關話題在中國社群網路引發熱議，許多網友紛紛表示，「這個體驗直接勸退啊」、「笑死了，旅遊成了自我流放寧古塔」、「有一次經莫斯科轉機，手機支付和信用卡行不通，沒有盧布買瓶水都沒戲」。

▲中國遊客排隊準備前往俄羅斯。（圖／翻攝自微博）

俄羅斯旅遊如何避坑？專家這麼說

不過，也有專家認為俄羅斯旅遊沒有那麼不堪，有些問題可能是沒有做功課導致，若是跟團去旅遊，或許文中所說的一些問題就不會碰到。像最重要的支付問題，由於遭到西方國家抵制所以在俄羅斯國外信用卡寸步難行，但是可以在當地申辦銀行卡，然後把盧布存進銀行卡戶頭，如此就能憑卡消費，擺脫現金的累贅。

通訊方面，由於俄羅斯仍在戰時，不時會啟動通訊管制，導致手機無法上網，所以旅途中最好多準備離線地圖，不能完全依賴電子設備。至於服務問題，俄羅斯服務態度確實不是特別周到，加上服務人員往往不會英文，在語言不通的狀況下，雙方互動更加卡卡，這部分就是要做好心理準備，或是多多依賴翻譯軟體。

中日關係急凍 中國去哪旅遊挑動地緣政治神經

在中日關係緊張的背景下，中國官媒接連宣布俄羅斯、柬埔寨對中國公民試行免簽政策，也被認為是在引導民眾不去日本改去他處，但是，俄羅斯與柬埔寨作為旅遊目的地，若要拿來和日本比較，這種比較本身就沒有道理，畢竟雙方的條件相差太多。俄羅斯主打的是北地風光以及人文歷史，且俄羅斯仍遭到西方國家制裁且俄烏戰事未歇，生活許多方面還是會受到影響。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國遊客真的變少了！日本觀光局最新數據 台灣人數量快反超

巷仔內／「老鼠人」席捲中國！折射年輕世代對經濟的焦慮與轉變

日本貓熊歸零不捨！議員點名「台灣有」 拋日台動物交流反制中國