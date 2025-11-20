中國人改去南韓旅遊！韓網列「3大劣跡」崩潰了

國際中心／楊佩怡報導

日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。中國抵制日北旅遊的舉動，迫使許多中國人只能改去韓國旅遊。面對這種趨勢，大批韓國人哀喊「拜託不要來」。





中國下令限制中國公民赴日本旅遊，甚至強迫將旅客機票取消。（圖／翻攝自高市早苗X）

根據《朝鮮日報》報導，一家上海旅行社的負責人指出，「赴日旅行團的取消率已超過60%，航班也大量取消」。另一家北京旅行社的負責人則說道「週末之前取消率還不算高，但現在已經顯著上升」。由於中國限制公民前往日本，赴日旅遊需求的急劇下降似乎正在轉移到韓國。

中國下達禁日令後，中國旅客轉向飛韓國旅遊。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

根據中國旅遊平台的數據顯示，韓國在上週末（15日、16日）成為中國遊客最熱門的海外旅遊目的地，超過了此前一直佔據榜首的日本；其次是泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南和印尼。另外，根據日本國家旅遊局的數據，今年1月至9月，中國遊客約佔日本遊客總數的25%，消費額約1.6443兆日圓（約新台幣3296億元），相當可觀，不過如今榜首的日本退位，意外讓韓國成位最大收益者。

不少韓國網友對於中國人即將飛來旅遊感到相當恐懼。（圖／翻攝自韓網）

不過，韓國人似乎不這麼開心，面對大量中國人即將轉向來韓國旅遊，韓國各大論壇都在討論此事，大批網友傻眼喊「最好也別來韓國，我覺得看到人們隨地大小便、大聲喧嘩真的很可憐」、「只歡迎有品味的旅客…如果您連維持秩序都做不到，請不要來」、「拜託別來──你們這樣只會幫韓國──吐痰、拉屎、鬧事」、「求你，去日本吧。求求你」、「你們在我們國家不受歡迎，別來」、「你們這些連公共禮儀都不懂的人類，和動物有什麼不同？」。

原文出處：中國人去不了日本「改飛南韓旅遊」！韓網列「3大劣跡」崩潰喊：拜託別來

