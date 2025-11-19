中國人暫停赴日旅遊日人叫好！矢板明夫：注意到生活質感悄悄回來

為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，中國政府公開建議民眾停止前往日本旅遊。圖為訪日民眾示意圖。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗在國會表態，台灣若遭侵略，自衛隊不排除行使集體自衛權，讓中國氣炸，北京採取暫緩中客赴日旅遊等一連串報復措施，日網則一片叫好，因為過去有太多中國觀光客做出各種不道德、不衛生、不禮貌行為。資深媒體人矢板明夫表示，許多日本民眾重新思考「什麼才是日本想要守住的生活與步調？」

矢板明夫在臉書發文寫道。高市早苗近日談及日本將積極介入台灣海峽議題，引發中國強烈不滿。中國隨即啟動經濟反制措施，呼籲中國人避免赴日旅遊，造成中國赴日旅行團大量取消。面對這一動作，日本國內反應兩極。部分觀光業者擔心收入受影響，但也有不少民眾認為，這正是好好檢視是否有必要依賴中國觀光客來振興經濟的好機會。

矢板明夫接著提到，面對中國的旅遊限制，日本經濟安全保障大臣小野田紀美近日態度明確強調，中國「遇到不滿就立刻以經濟手段施壓，過度依賴這樣的國家本身就是巨大的風險。」不僅供應鏈如此，觀光也可能成為威脅的工具，這番話點出了問題的核心。

矢板明夫進一步解釋，當中國把正常貿易、觀光客流與互動都視為可以操控的武器時，日本有必要更清楚自身該如何降低脆弱性。矢板明夫說：「在這個背景下，我的好友，靜岡大學教授、作家楊海英的一篇推文，在日本引起巨大迴響。有1700萬人閱讀。」

矢板明夫指出：「楊海英出生於中國內蒙古，是蒙古人。加入日本籍後名為大野旭。他的文章以直白的方式表達了許多日本人的心聲——『謝謝中國。請你們不要再來了。沒有你們的新幹線安靜舒適，沒有你們的京都恢復典雅，沒有你們的銀座更適合穿和服。沒有你們的居酒屋變得更好吃，沒有你們的溫泉更乾淨。沒有你們的世界更幸福。』

矢板明夫續指，這段文字之所以引起的共鳴，不是因為仇視外國人，而是因為多年觀光壓力累積下來之後，人們第一次注意到，少了龐大、不講禮貌、而且嘈雜的某特定客源，日本社會的生活質感反而悄悄回來。這或許就是許多日本民眾在這次事件中的真實感受，既不是歡迎制裁，也不是拒絕旅客，而是重新思考「什麼才是日本想要守住的生活與步調？」

