中國人權律師張展被轉往非法「培訓機構」 恐遭酷刑迫害

〔國際新聞中心／綜合報導〕海外中國人權律師聯盟17日發表聲明，強烈譴責中國政府對人權律師張展的處理方式，指控當局在二審程序中進行「秘密審判」，並將張展轉往一個不明地點的「培訓機構」，剝奪其會見律師與家屬的權利。中國官方尚未就相關指控做出公開回應。

「對華援助新聞網」20日報導，張展因前往陝西探訪被指「被強迫失蹤」的民主人士張盼成，今年再次遭到拘押。9月19日，她被以「尋釁滋事」罪判處4年徒刑。據家屬和律師表示，張展隨後提出上訴。

根據家屬委託律師高承才提供的資訊，他在11月17日前往上海浦東新區看守所申請會見時，被告知張展已「移交執行」。但家屬與律師均表示，他們並未收到任何有關二審開庭、判決書或移交執行的正式法律文書。

律師說，從家屬處得知的其他訊息顯示，公安部政治安全保衛局人員聲稱，張展需先在一個「思想培訓機構」接受1個月的「培訓」後，才會被送往監獄服刑。高承才當天向上海當局要求說明移交執行的時間、地點及法律依據，但遭到拒絕。

張展因為在武漢肺炎(COVID-19)疫情期間前往武漢採訪，而於2020年被判刑4年。海外中國人權律師聯盟在聲明中表示，張展因「堅持真相與公義」而遭受長期迫害，形容她是「人權捍衛者」。

海外中國人權律師聯盟在聲明中指出，前述情況顯示張展可能被關押在常規看守所與監獄體系之外的地點，且不具法律依據，聲明稱這種作法構成「強迫失蹤」。該組織表示，類似設施曾出現被拘押者遭受酷刑的指控，並強調張展的處境「極其危險」。

聲明進一步指稱，二審不公開開庭、判決書未送達、拒絕律師會見等作法，違反「刑事訴訟法」、「律師法」、「監獄法」等中國現行法律，並違反包括「世界人權宣言」與「禁止酷刑公約」在內的國際人權準則。

聲明呼籲中國當局公開張展目前的關押地點與身體狀況，允許其家屬與律師依法會見，並停止以「教育」、「培訓」等名義進行的關押。同時，聲明敦促國際社會，包括美國國會、歐盟與聯合國相關機制，對本案採取緊急行動，並對「相關責任官員」實施簽證限制與資產凍結等措施。

