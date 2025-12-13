中國人權律師滕彪：習近平「高科技極權」監控比《1984》更恐怖

〔編譯盧永山／綜合報導〕流亡美國的中國人權律師滕彪在12月6日法國《解放報》刊登的訪問中表示，中共領導人習近平的統治已進化為「高科技極權主義」，核心目標是利用數位技術實現「每時每刻控制每個人的每一個舉動」，這種監控程度「已經達到甚至在某些方面超越了英國作家喬治．歐威爾著作《1984》所描繪的程度」。

52歲的滕彪畢業於北京大學，是名人權律師，由於長期從事人權與民主改革事業，曾多次被關押並遭受酷刑，2008年12月成為《零八憲章》最早的303位簽署者之一，2014年被迫離開中國，前往美國定居，在中國已被列為「不受歡迎人物」。他是在近日造訪巴黎，並接受《解放報》訪問。

滕彪表示，「香港國安法」的施行，實際上宣告了香港自由的終結，北京迅速而公開地摧毀了「一國兩制」原則，違背了保障香港高度自治的國際承諾，不僅鎮壓反送中運動，也導致香港公民社會、自由和人權狀況的急劇惡化。

滕彪指出，如今的香港已被「大陸模式」逐步吸收，這個特別行政區正變得越來越像中國城市，政治控制體系也越發相似。他以近日造成至少159人死亡的香港宏福苑火災事故為例表示，事件後當局對工會人士進行拘捕與問責，反映出「大陸體制的典型治理問題：腐敗、政策錯誤與行政失效」，並認為無論是否發生重大事件，中共當局對公民社會與活動人士的鎮壓都不會停止，香港的自由與人權正持續惡化。

滕彪並回顧了中國公民社會的發展與瓦解過程，指出習近平2013年上台後，對公民社會發起了「整體性鎮壓」，數千個非政府組織(NGO)被迫關閉或停止活動；數萬名人權捍衛者、宗教人士和上訪者被拘捕；對網路和媒體的審查不斷加強。習近平打壓的對象不僅是律師、記者、異議者和NGO，而是整個公民社會，甚至擴展到藏傳佛教、維吾爾穆斯林、企業家和藝術家等群體，如今「組織示威或撰寫批評中共的文章極其危險」。

滕彪並對當今的中共體制創造了「高科技極權主義」這個概念，他詳述了中共如何利用尖端技術建立空前的監控體系，包括社會信用體系、防火長城、大數據、人臉與語音辨識、人工智慧等。他強調，中共的監控程度「已經達到甚至在某些方面超越了英國作家喬治．歐威爾著作《1984》所描繪的程度」。

在這個全面的監控體系下，「警察可以在你行動之前就知道你的計劃且逮捕你」，北京數位極權的目標，就是在每個角落、每一個時刻，控制每個人的一舉一動，這是一種全面、無所不在且極為有效率的控制。

