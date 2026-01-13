中國人民大學國際關係學院教授崔守軍 (圖)

【時報記者張佳琪台北報導】本週是1月份台股ETF股利發放的高峰期，最新總計有13檔將發放預估逾157.98億元股利，將有301.5萬位受益人受惠領息，也為台股行情增添新資金動能。 統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、富邦旗艦50(009802)、第一金工業30(00728)、富邦臺灣優質高息(00730)、凱基台灣AI50(00952)、野村趨勢動能高息(00944)共13檔台股ETF發放逾157.98億元現金股利。其中以00919配發的101.25億金額最多；其次是元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)，兩檔各配發逾20億元股利。 投信表示，今年首週台股高息ETF績效表現亮眼，大盤在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，高股息ETF的低波動與兼顧收益特性，應會吸引希望息利雙收的投資人。 群益台灣精選高

時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言