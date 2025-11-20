中國人消失！日網友附圖：池袋安靜舒適 嗨喊「大家快來玩」

中國政府日前推出「赴日安全提醒」，許多中國遊客也取消了赴日旅行的機票。有日本網友發現，在中國政府推動停止赴日旅遊的政策後，連池袋這種熱門觀光景點都不會看到中國遊客的身影，呼籲日本民眾一起到「沒有中國旅客的池袋」遊玩。 圖：翻攝自 @WpQ4k X 帳號

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發布「台灣有事」相關言論，引發中國當局強烈不滿，中日兩國的外交衝突也持續升溫。為了對日本進行報復，中國開始呼籲民眾停止前往赴日旅遊，並先後推出多項針對日本的制裁措施。然而，許多日本民眾卻為中國旅客消失感到高興，並透過社群媒體慶祝這來之不易的「寧靜」。

根據香港《南華早報》報導，在中國外交部發布「赴日安全提醒」後，多間中國航空公司開始向消費者提供退票服務，截至當地時間 17 日為止，被取消的赴日機票就已多達 49.1 萬張。雖然許多日本的旅遊業者擔心該政策可能對相關產業造成衝擊，但仍有大批日本民眾對「中國旅客從日本街道上消失」一事感到歡欣雀躍。

網友「みちゅる＠金たま」 19 日透過社群平台 X 分享照片，展示東京熱門景點池袋車站西口的實際景象。「みちゅる＠金たま」表示，在中國政府實施相關政策後，日本街道上就幾乎看不到中國的遊客了，以往充斥著中國遊客的池袋也變得非常舒服，「歡迎各位一起到池袋遊玩」。

雖然許多網友質疑該張照片的真實性，但「みちゅる＠金たま」在回應區中公布了照片的相關資訊，強調拍攝時間是 2025 年 11 月 19 日下午 2 點 46 分，並駁斥照片可能由 AI 合成的指控。

許多網友也針對「空無一人」的池袋街景進行回應，甚至有網友開玩笑的表示「難道中國旅客都被『橡皮擦』擦乾淨了嗎」。另外有網友回應稱，沒有了中國旅客的日本街道「就像天國一樣」，認為中國遊客停止赴日後，將大幅提升日本民眾的生活水準。但也有網友提出質疑，宣稱中國觀光客平常很少在池袋站西口聚集，「會在那邊集合的，只有居住在東京的中國人而已」。

網友「ありがとう紫スミレ」也分享自己 17 日從石垣島返回大阪的經歷，宣稱在中國政府宣布相關措施後，石垣島已經幾乎看不到來自中國的遊客了，「幾乎都是日本的觀光客，僅有少量的歐美自由行旅客」。「ありがとう紫スミレ」表示，他在 17 日下午 3 點回到關西機場，但機場內幾乎看不到中國旅客，甚至就連運載中國旅客的「白牌車」也消失的無影無蹤。

