中國人消失？東京熱門景點空無一人 林氏璧搖頭揭真相

中、日兩國關係緊張，大批陸客取消機票、住宿，響應政府呼籲避免赴日。日本一名網友拍下東京池袋車站西出口「空無一人」景象，在社群平台瘋傳。旅遊達人林氏璧指出，觀光客通常會從池袋車站東出口進出，認為原PO選錯地點；住附近的網友也說，西出口基本上是流浪漢聚集的地方，應該去中央出口或東出口，才能看出觀光客人潮。

大陸政府14日呼籲民眾避免赴日，大批陸客響應，日本飯店業者哀怨地說，不知道生意該怎麼做下去。有日本網友在社群軟體「X」發文，19日下午2點多，池袋車站西出口空無一人，驚呼「中國人消失了嗎」，引起網友瘋傳。

林氏璧看過原PO照片後指出，拍攝地點位在東武鐵道池袋站西出口，而他每次到池袋通常走東出口進出，從東出口一直延伸到太陽城那段路非常好逛，「我想問問大家，西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多」。

不少「日本通網友」留言附和，「身為住在附近、每天經過西出口的人，我只能說這邊都是流浪漢，哪有什麼觀光客」、「陸客通常去北出口吧，那邊還有人發中文傳單」、「這拍來騙人的，池袋看人潮應該去中央口或東出口」、「這個廣場本來就沒什麼人潮，偶爾人多還是抗議團體聚集」。

也有人分享「去東京30幾次，池袋只去過2次」、「池袋站西口旁邊有風俗區，出入那邊的人本來就少」、「住附近10年了，西出口平日下午沒人很正常」。

