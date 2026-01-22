中國人滑雪場遭「纜車爆頭」友人腦震盪！網打臉：活該

國際中心／饒婉馨報導

一名中國女遊客最近在社群平台上發布影片，控訴自己在日本滑雪場遭到運行中的纜車撞擊頭部，甚至導致同行友人出現輕微腦震盪。原想藉此提醒大眾注意安全，沒想到影片曝光後卻引發輿論反彈，多數網友認為這兩人的行為無異於在鐵軌上拍照，並批評她們私闖危險區域的舉動。





中國人赴日滑雪場被「纜車爆頭」畫面曝光！討拍不成…反被網打臉：活該

她跟朋友都被撞到，但因為自己有戴頭盔而沒受傷，不過朋友就醫後被診斷出有輕微腦震盪。（圖／翻攝自Ｘ）

為了拍美照站在纜車動線上！友人沒戴頭盔被撞出腦震盪

這名女子透過影片描述，當時她在日本安比滑雪場，頭部突然被後方纜車重擊。她強調自己因為配戴了頭盔才躲過一劫，但同行的朋友卻沒這麼幸運，頭部直接被撞出巨大血包，就醫後診斷為輕微腦震盪。她在影片開頭表示，「在日本滑野雪，一定要戴頭盔，朋友沒戴頭盔被撞了個大包，輕度腦震盪，現在都還在後怕」；然而，從流出的畫面可以發現，這兩名女子當時正站在雪地正中央拍照聊天，纜車就從後方駛過並發生碰撞；不過，許多網友質疑，滑雪場通常會有明確的標示區隔滑雪區與纜車行駛路線，這兩人顯然是為了取景而誤闖甚至私自進入禁止停留的軌道範圍，陸續留言諷刺這種行為是自己找罪受。

影片中清楚可見，他們站在纜車動線正下方。（圖／翻攝自Ｘ）



官方發聲提醒注意安全！切勿擅自離開雪場安全區域

影片曝光後，網友都不解「為甚麼一定要站在這下面」、「非要自己進去那就承擔後果吧」、「之前不是也有一個白X投訴站鐵軌被撞，都是同一個等級」、「看到是中國旅客我放心了」、「有帶腦，就不用帶頭盔唷！親～」。根據《自由時報》報導，針對這類旅遊安全事故，中國駐札幌總領事館在 20 日發出呼籲，提醒國人在日本滑雪時必須嚴格遵守相關規範，以免面臨生命危險，並指出，除了受傷風險，違規行為還可能涉及高額的救援費用以及法律責任。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

