中國人滿街跑恐成真？國台辦竟希望「恢復兩岸直航」 陸委會說話了

即時中心／黃于庭報導

中國近年軍事野心持續升高，不斷以言語、武力恫嚇台灣，甚至宣稱「懲戒台獨」，對我國立委、軍人發布通緝，兩岸觀光交流至今仍中斷。然而，近日「國共兩黨智庫論壇」，雙方達成5個面向、15項共同意見，當中包含恢復兩岸人員往來；國台辦更稱，兩岸直航全面復航是民眾所盼望的。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑直言，若沒有團客只靠台商，「飛一班賠一班」。

考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，陸委會日前便建議，民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

不過，台灣赴港澳旅遊人數仍呈提升趨勢，梁文傑回應，所謂橙色警戒，是因為陸委會接到不少騷擾、盤問等案例，政府機關有必要提醒國人危險；不過雖然發了警戒，但要不要去，還是民眾自己決定。

中國旅遊價格低 仍須防範風險

梁文傑也坦言，中國旅遊不可否認價格較低，以及有些年紀比較大的民眾，也認為語言相通，相對會更喜歡前往。然而他說，對於主管機關來講，確實會有一定風險。

至於兩岸直航班機，梁文傑表明，過去有這麼多的航點在於團體旅遊，因此才有客源；可是到目前為止，兩岸團體旅遊沒有進一步往前走，航班點及客源不會很多，航空公司評估，若光靠台商而沒有團客，那會飛一班賠一班，團體旅遊與航點密不可分。

