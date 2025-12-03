中國人為何愛隨地便溺？日專家嘆：羞恥感較低，其他國家難理解。圖／翻自《JTBC》畫面

近日不少南韓人抱怨，經常看到中國旅客到南韓旅遊時，一定會隨地便溺，包括首爾景福宮、濟州島等公共場合，都有南韓人目睹中國遊客隨地便溺的狀況。但為何中國人隨地便溺的狀況，比其他國家遊客要來得高？曾到中國進行採訪衛生問題的日本記者西谷格，就分析認為，中國人從小生活的習慣，已經養成他們對於「隨地便溺」的羞恥度，比其他國家要來得低，他也感嘆「其他國家的人，其實難以理解」。

據日本《NEWS POST 7》報導，西谷格說，他之前到中國實地採訪發現，中國人普遍認為兒童在室外排泄，是屬於「容許範圍」。他指出，雖然近幾年中國的社會也隨著時代進步，年輕人的文明觀念越來越先進，但原始的觀念依然不容易根除。比如說他也曾目睹幼兒直接在戶外便便，但中國當地人都只是覺得「沒事兒」，他直呼，這對日本人或韓國人來說「難以想像」。

廣告 廣告

另外西谷也提到，中國廁所的獨特性，也造就他們對「公開便溺」這件事沒那麼排斥。西谷說，中國的廁所很多都沒有隔間、沒有門，許多中國人已習慣大家面對面、「坦誠相見」排泄，甚至一邊上廁所、一邊聊天。因此西谷認為，這樣的社會環境，導致中國人對於「被別人看見排泄行為」的羞恥心與抗拒感，會比其他國家的人來得淡薄。

西谷還說，他在中國採訪的過程中，除了看見中國小朋友在戶外便便，也曾看過車站的垃圾桶、IKEA的垃圾桶、賣場入口、路邊等地，都是中國人的廁所。西谷說，這或許對日韓民眾來說感到不尋常，但這對中國當地人來說已是「生活的日常」。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／中國男機上大鬧因沒和女友坐！全乘客被他害慘 飛機折返東京還要睡機場

又有重機網美殞落！疑超速釀禍 正妹被飛拋慘死

這隻章魚超好色！死纏硬黏妹子屁屁 被逮到還噴墨「忍者潛逃」