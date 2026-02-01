中國人爆：共產黨一直宣傳蔣萬安！台人酸：他阿公最喜歡打共匪

政治中心／周希雯報導

台北市長蔣萬安近年在中國討論度升高，去年出席上海雙城論壇後，多個相關影片更在當地社群瘋傳。有中國網友在抖音發現，1名中國學生寄信給蔣萬安竟收到回覆，令他不禁好奇問「台灣的朋友喜歡蔣市長嗎？」沒想到引來一票台人嘲諷，「他阿公最喜歡打共匪」，更有人嗆聲蔣萬安是，「台版的毛新宇」（毛澤東的孫子）。

中國學生曬蔣萬安回信！嗨喊：來自對岸的祝福

1名來自中國四川省的學生，近期在抖音曬出蔣萬安寄跨國給他的回信，內容除了感謝該學生的支持，也表示「萬安會秉承初衷，繼續為爭取市民最大的福祉而努力，也歡迎您來體驗台北風貌，再次感謝您的肯定」，文末寫下祝福後再附上親筆簽名。對此，該學生興奮表示，「蔣萬安市長回信啦！！！12.12寄出今天收到回信，39天的等待。來自對岸的字字祝福勝過眼前的千言萬語」，並標註「海峽兩岸」、「兩岸情深」等字眼。

有中國學生在抖音曬出蔣萬安的回信。（圖／翻攝抖音）

蔣萬安中國人氣高？中網曝：我們只認識這個市長

該貼文 吸引3.1萬人點讚，不少中國網友都表示，「我只認識一個市長，蔣萬安」、「民選市長啊」、「厲害了」。事後有中國網友轉PO到Threads，好奇詢問台灣人的看法，「台灣的朋友喜歡蔣市長嗎？他在大陸人氣真的好高 我們中國人都只認識這一個市長」，並補充在中國人氣高的原因，「給人很親切的感覺（至少看上去），因為大陸的市長官員基本上大夥一輩子不去查都不認識」、「長的帥吧可能，然後共產黨一直大力宣傳他，他也一直說大陸好話，在短視頻平台人氣很高」。

中國學生嗨曬「蔣萬安回信」：兩岸情深！中網認了「共產黨狂宣傳他」台人酸爆

有中國網友好奇問，蔣萬安在台灣人氣如何？（圖／民視新聞資料照）

台灣人喜歡蔣萬安？網酸：你們喜歡可以帶回中國

不過，大部分台人對此嗤之以鼻，狠酸「你們喜歡可以帶回中國」、「他阿公最喜歡打共匪」、「你們覺得親切，是因為你們沒有我們的民主自由生活，才會有那樣的錯覺幻想」、「你們上一個喜歡的台北市長叫柯文哲，現在正帶著嫌疑犯專用的電子腳銬」、「他就是台版的毛新宇，我還以為你們至少有點進步了，但看來沒有」、「不是中國人最討厭的蔣家嗎？」、「你們要是只認識這個市長，不就表示有人在大肆宣傳讓你們只認識這個市長嗎？」





