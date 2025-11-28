中國人狂掃韓國房！外國人持有住宅破10萬戶 陸籍買家占56.6%

根據韓國國土交通部今天發布的外國人土地及住宅持有統計報告，截至今年6月底，外國人在韓國境內持有的住宅總數達到10萬4065戶，涉及10萬2477人，較去年12月微幅增加0.15%。這些外國人持有的住宅占全韓國住宅總數的0.53%。

從地區分布來看，外國人持有的住宅高度集中於首都圈地區。統計顯示，首都圈共有7萬5484戶，占總數的72.5%；地方地區則為2萬8581戶，占27.5%。這項數據反映出外國買家對韓國主要都會區房地產的強烈偏好。

在持有者國籍分布方面，中國籍買家以5萬8896戶的持有量位居首位，占外國人持有總數的56.6%，超過半數。排名第二的是美國籍買家，持有2萬2455戶，占21.6%。其後依序為加拿大6433戶，占6.2%；台灣3392戶，占3.3%；澳洲1959戶，占1.9%；其他國籍則占剩餘比例。

除了住宅之外，外國人在韓國持有的土地用途也相當多元。根據統計，森林地、農地等其他用地占67.7%，為最大宗；工廠用地占22.0%；休閒用地占4.4%；住宅用地則占4.3%，其餘為其他用途。

面對外國人持有房地產比例持續上升的情況，韓國政府已採取相關管制措施。國土交通部表示，自8月21日起，已將首爾全區與京畿道23個市郡指定為外國人土地交易許可區。在新規定下，外國人若不實際居住，將無法在這些地區購買房產。

國土交通部預期，在實施這些限制措施後，今年底前外國人持有土地與住宅的增幅將會明顯減緩。這項政策旨在穩定韓國房地產市場，並確保本國民眾的居住權益不受影響。

