中國人生出「洋娃娃」？真相曝光竟是百分百親生！

國際中心／尤乃妍報導

每人身體都藏有隱性基因，如蠶豆症、色盲等疾病都是隱性基因引起。近日中國江蘇出現一對夫妻生出「混血兒」的離奇事件，金髮碧眼就像是外國人，連父母也以為抱錯，差點引發家庭革命，多輪基因檢測後卻發現女兒為百分百親生，真相竟是與「祖先」基因有關。





中國夫妻離奇生出「金髮碧眼娃」？親子鑑定結果出爐竟是「這原因」

女孩媽媽長相與女兒金髮碧眼形成極大反差。（圖／翻攝自微博＠廣州日報、抖音＠餅餅醬公主）

近日，中國江蘇一對夫妻曬出明明二人都是亞洲面孔，小孩卻「金髮碧眼」，甚至越長大特徵越明顯，讓人不禁猜測是否抱錯了或是並非親生。不只網友不相信，就連夫妻兩人也抱持懷疑再三進行基因檢測，但結果都顯示「百分百親生」。經過詢問才知道，原來小孩外公為斯拉夫人，疑似因為隔代遺傳讓隱性基因顯現，才會讓小女孩外貌像西方人。

廣告 廣告

中國夫妻離奇生出「金髮碧眼娃」？親子鑑定結果出爐竟是「這原因」

女孩父母解釋是因為太爺爺的斯拉夫基因才導致女孩長得像外國人。（圖／翻攝自微博＠廣州日報）

女孩父親表示，因為家族中好幾代都為男性，所以隱性基因沒有顯現，直到小女孩出生，才讓外公的斯拉夫基因出現。不過剛出生時特徵還沒那麼明顯，到了1歲之後，開始長出金髮，越來越像外國人。儘管父母上節目解釋，還是讓許多人難以置信，也有網友表示「不說顏色的話，她跟她爸爸還是挺像的，媽媽重在參與了」、「遺傳基因的強大」、「開出盲盒隱藏款了」、「怎麼生出來一個不是混血的混血洋娃娃」、「還好現在有DNA鑑定技術」。

原文出處：中國夫妻離奇生出「金髮碧眼娃」？親子鑑定結果出爐竟是「這原因」！

更多民視新聞報導

小紅書將被封鎖1年！他列「4原因」狂讚政府

鎖小紅書是限制自由？他揭發「整間公司擺爛」：誰反封鎖就是挺詐騙

史上最貴新藥！近1億元基因療法納健保給付 罕見疾病AADC治療公平性引發討論

