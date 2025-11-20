中國人真的從日本消失！日本網友叫好

▲中日關係持續緊張，中國政府呼籲自家國民，近期暫時避免前往日本，有日本網友貼出東京池袋街頭空蕩蕩的照片，引發熱議。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好，在社群網路上貼出東京池袋街頭空蕩蕩的照片，直呼少了中國人後「池袋竟然這麼空曠舒服」，引發熱議。

中國政府自14日起建議中國民眾避免前往日本旅行，實質上相當於發布了「限日令」。中國航空、南方航空、東方航空等中國航空公司均發布通知，稱可以免費取消或更改前往日本航班的機票。

中國旅行社陸續出現大量取消日本團體旅遊的情況，中國國營郵輪「愛達地中海號」，18日從中國福建省廈門出發，原定20日上午抵達沖繩縣宮古島平良港，卻在最後關頭取消乘客下船行程，改為港內停泊。根據日本最新統計，今年10月訪日的中國旅客人數達到71.57萬人，在所有外國旅客中排第二，僅次於韓國的86.72萬人。若中國持續抵制赴日旅遊，估計將對日本觀光業造成相當影響，且北京的態度也會連帶影響到香港旅客的赴日狀況。

不過，日本網友對於中國人不來似乎十分歡迎，有網友在X上貼出東京池袋街頭的照片，「中國人消失了？下午3點的池袋竟然這麼空曠舒服，大家快來看看吧」。

東京池袋站周邊之前被稱為宛如「新唐人街」，遍布提供中國本土味道的餐廳、中國產品店、中國人經營的手機銷售店等等，大街上總是人來人往，隨著中國旅客取消赴日，一向熱鬧的池袋站也難得清閒。

日本網友紛紛在底下留言表示，「中國人在東京都內消失了，感覺清爽多了！謝謝你！高市女士！」、「我希望大阪也能這樣」、「看起來很舒服」、「我們現在快去池袋吧」。

