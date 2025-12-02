中國人穿韓軍警裝搞怪！學者轟：嘲弄公權力

▲韓國社運家、誠信女子大學教授徐坰德指出，中國社群平台上流傳穿著韓國軍警制服做奇怪行為的角色扮演，;傷害韓國公權力。（圖／翻攝自臉書／Kyoungduk Seo）

[NOWnews今日新聞] 中國人的奇異行爲又一樁！韓媒報導，有一些中國人穿著韓國軍警制服，做出怪異行為進行角色扮演，相關影片在中國社群流傳，引發韓國民眾不滿，也有學者呼籲軍警單位與中方合作，制止嘲弄韓國公權力的行為。

韓國《朝鮮日報》報導，誠信女子大學教授徐坰德（Seo Kyoung-duk）2日在臉書發布照片，一些身份不明的人，穿著韓國警察制服、軍裝，指出這些人穿著韓國軍警制服、行為怪異，相關的照片、影片在中國社群平台上流傳。

徐坰德表示，接到許多在中國的韓國人反應後才知道這件事，他也確認網路上的確流傳這些身穿韓國軍警制服，做出怪異行為的影片，我們必須盡快阻止這些荒謬的行為，以免透過中國社群平台繼續傳播。」

徐坰德強調，未經授權生產或經銷軍警制服，不僅在韓國、在中國也是違法行為；最重要的是，輕視一個國家的公權力，會傷害該國的信譽，因為如果有人穿著韓國軍警制服冒充他人犯罪，還可能會對國家形象造成重大損害。

徐坰德呼籲，韓國軍警部門必須與中國公安部門合作，採取措施防止類似情況再次發生，「無論如何，我希望中國網友停止嘲諷韓國軍警，並對其他國家表現出基本的禮貌」。

