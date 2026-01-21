中國人簡體字酸「台灣護照偷縮小ROC」！台灣人1句反殺：你想不想要這本

生活中心／黃韻璇報導

持有台灣護照可以免簽證通行約140個國家、地區，包含許多熱門免簽國家，日本、韓國、美國以及歐洲申根區國家法國、德國、義大利等，還有非申根國家英國、愛爾蘭等地，台灣護照同樣享有免簽待遇，對於想出國的人來說非常方便。然而就有中國網友在Threads發文酸台灣護照，台灣網友直接回嗆「你想不想要這本」，引來全網讚爆。

一名中國網友20日在Threads用簡體字PO文，酸台灣人做事偷偷摸摸，護照改版「把Republic of China字體縮小，圍成一圈繞著國徽，又不敢把中華民國的漢字去掉，把Taiwan的英文字體放大，但是又不敢標出台灣的中文」，嗆台灣人「鬼鬼祟祟，貪吃沒膽量」，並貼出台灣新舊版本護照對比。

中國人簡體字發文酸「台灣護照偷偷把Republic of China字體縮小」。（圖／資料照）

對此，台灣網友只用一句話就結束戰局，留言問原PO「我ven（問）你想不想要這本護照？」一句話吸引超過4萬人按讚，其他人則紛紛留言酸原PO「這都不是你這個月薪1000該關心的事」、「名字被CCP用髒了自然要避嫌一下，保持原有的中華民國就夠了。怎麼了嗎？而且改很多年了哪裡偷偷摸摸」、「乾你屁事」、「誰問你意見了」、「放心啦，怎麼樣也不會是中華人民共和國」。

事實上，根據全球最具權威性的《亨利護照指數》（The Henley Passport Index）公布最新統計資料，依各國護照持有人可免簽或落地簽前往的目的地數量進行評比，台灣名列第33名，可免簽證通行139個國家和地區，中國則排在第59名，免簽國家僅有81個，且不包含日本、美國、英國以及申根國家。

