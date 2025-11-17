中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導
中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。
針對台灣民眾普遍對中國當局沒好感外，更對中國干預台灣外交空間、民間組織發展感到厭惡。對此，一名中國網友在 Threads 上詢問，想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。不少網友回應：「退一億步回答你吧。很多粉紅喜歡一直曬中國大城市多厲害，完全搞錯重點，真正的問題在制度」、「政府不透明、沒有言論自由、不能集會遊行、沒有罷免、選舉制度與黨國一體，在思想上必須忠誠愛黨」、「面對侵略會有什麼心情？正常的台灣人就會有什麼心」。
中國網友提問引來香港人回應，讓網友們笑翻。（圖／翻攝Threads）
對此，有香港網友也跳出來，留言冷回：「這個我（香港人）可以以第三方的層面去回答。這一問就等於問一個從來不吃穢物的人，為什麼不跟著你一起去吃穢物一樣。現在我們沒辦法，只有一匙一匙地含著淚往嘴裡送。但思想沒問題的台灣人，一定不會想和我們一樣。為什麼你覺得從小一直吃穢物沒問題，只有你自己可以回答。」
原文出處：中國人翻牆脆問台灣人「對回歸中國擔憂什麼」？香港人1句冷回全網讚翻
