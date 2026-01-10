中國人被蔡英文1番話震撼！偷臭中共：環境太窄

政治中心／李汶臻報導

前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，不時驚喜現身網友的留言區，親民程度令國人驚喜不已。日前一位媽媽PO照曬出女兒剪的「小英同款短髮」，僅短短6分鐘就釣出蔡英文本尊回應。蔡英文的回覆引發一位中國網友讚嘆，他以簡體字留言大讚「這大概是政治應有的溫度」。實際上，蔡英文類似的暖心舉動並不少，其中7年前的兩幕超溫馨畫面也再度被網友們翻出，並獲得一片讚賞。

前總統蔡英文的蓬鬆俐落短髮造型深植人心，在任8年始終如一，即便卸任後也未曾改變。近期社群Threads掀起一波「小英同款短髮」模仿潮，先前一位肚皮舞舞者曬出短髮照，並笑稱與自己與蔡英文很像，馬上被本尊親自讚賞「你比我漂亮很多」。隨後一位媽媽深夜發文寫下「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型」，PO照的同時也不忘tag蔡英文的帳號，並打趣問道「小英總統會看到嗎？」。

雖然貼文在深夜時段上傳，但僅PO出6分鐘後「熬夜ING小英」就隨即到場海巡，並留言寫下「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題」，最後還送上祝福「小妹妹，祝福你快快樂樂長大」。貼文至今已聚集74萬人次點閱，甚至有中國人被蔡英文的暖心留言震撼，以簡體字留言感嘆「原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事」，隨後還有些慚愧地說「原來不是我太理性，是我所處的環境太窄」。

事實上，蔡英文過去的暖心舉動不只一樁，就有網友翻出7年前的兩個溫馨片段，細節流出也再次引發一致好評。2019年7月蔡英文以總統身分出訪加勒比海友邦，當時過境紐約時，曾有一名女孩在家長陪同下，希望請蔡英文在自己的衣服上簽名。蔡英文當時蹲下身獲得女孩同意簽名位置後，最後才在指定的位置上留下簽名，小英尊重小朋友想法的這一暖舉，當時就被網友推爆。

2019年7月時任總統蔡英文出訪友邦畫面。（圖／民視新聞）





7年前小女孩送上手繪卡片，蔡英文這一舉動被狂讚。（圖／民視新聞）





同年11月，蔡英文南下台南參與活動時，再度上演溫馨畫面。當時一名女孩上前親送一張手繪卡片給蔡英文。現場有媒體追問卡片內容「小妹妹寫了什麼？」，蔡英文先是對著小妹妹說，「上次畫了我的畫像，很像喔！」接著看了一下卡片內容說「裡面是給我的話，我自己看就好」，這一暖舉讓大批網友狂讚她是「尊重人的政治家」、「展現高度涵養、尊重的政治人物」。

