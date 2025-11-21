中國人裝菲律賓市長！學者曝郭華萍重判關鍵

▲捲入國籍及詐騙園區爭議的菲律賓丹轆省班班市（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo），遭馬尼拉地方法院認定是中國人。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 被懷疑是中國間諜的菲律賓丹轆省自治市班班（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo），涉入中國境外詐騙犯罪，遭法院判決無期徒刑。加拿大約克大學教授沈榮欽此前直言，郭華萍的故事堪比懸疑電影情節，昨判決出爐，郭華萍被證實是中國公民，市長職位也因此遭剝奪。

沈榮欽去年曾發文分享，郭華萍的故事與其說是新聞，更像是東野圭吾的小說或是懸疑電影情節，郭華萍在競選市長時，自稱母親是菲律賓人、父親是中國人，自己是菲律賓公民；但中國菲律賓國家調查局證實Alice Guo和另一名中國護照持有者Guo Hua Ping有著完全相同的指紋。

有參議員引用投審會 (BOI) 和移民局的資料，質疑Alice Guo和Guo Hua Ping其實是同一人，是一名偽造菲律賓公民身份擔任市長的中國人，以便掩護POGO （菲律賓離岸賭場，Philippine Offshore Gaming Operations）的犯罪活動。

在警方突襲檢查郭市長的網路博彩公司後，國家調查局的資料顯示，又出現另一名女性，名為 Alice Leal Guo，她和市長 Alice Guo 的出生地和生日完全一樣，都是於1986 年 7 月 12 日出生於Tarlac，但照片顯示卻為不同的兩人，更引發懷疑。

沈榮欽今（21日）也發文，判決出爐，郭華萍證實是中國公民，偽冒成菲律賓人擔任班班市長，利用市長職位掩護，在該市和中國團伙合作開設詐騙園區，遭到菲律賓檢方起訴。

沈榮欽也嘲諷說，和柯文哲離開土城時為詐騙車手叫屈，以及黃國昌認為卓榮泰不可批評法官縱放太子集團的態度不同，菲律賓檢方與法官對於詐騙園區十分反感，因為菲律賓沒有死刑，所以郭華萍和犯罪同伙遭到法官重判，郭華萍更遭判了最高的無期徒刑。

他指出，去年菲律賓警方收到線報，突襲郭華萍的隱藏於離岸賭場之內的詐騙園區，除菲律賓人之外，現場還發現來自中國、越南、馬來西亞、台灣、印尼和盧安達等外籍人士，許多人被迫從事詐騙，如果不從，會遭到毆打、拘禁，總人數高達 700 餘人。除此之外，郭華萍團伙還涉及洗錢、貪污與跨國人口販運等案件。

沈榮欽也指出，儘管郭華萍信誓旦旦自己不是中國人，而是土生土長的菲律賓女孩，但其實在郭華萍假冒菲律賓人的身份及犯罪情形遭到揭露後，她就立刻逃到印尼，最後仍遭到押解返回菲律賓受審。她的市長職位也因此遭到法院判決，郭華萍作為中國公民無權擔任市長，而剝奪其職位。

