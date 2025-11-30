即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國官方跳腳，並掀起一波抵制日本旅遊、娛樂等風潮，昨（29）日有網友在Threads上轉發一則中國網站的短片，影片中一名中國女網友自拍痛批日本首相高市早苗「妳有病吧」，還抱怨以後只能在盜版網站看日劇、日漫與特攝片，連帶造成日星見面會被取消，讓「日娛妹」損失慘重。

該名女網友表示，中國近期有許多日本藝人的見面會臨時取消，「仁愛（指日星阿久津仁愛）明天就要開見面會了，結果今天臨時宣布取消。」她更點名：「還有犬寺貴丈、青木瞭、武田航平的……都要取消了！高市早苗妳有病吧...我的天哪，日娛妹真的好慘啊。」

影片下方中國網友留言更是一片附和，有人表示自己更慘，貼出原本要參加的日本明星見面會資訊；有人分享「到上海現場才知道取消」；也有人哀嘆：「妳知道我在高鐵上看到通知我有多絕望嗎？」甚至有人表示，「妳現在才知道她有病？」

這段短片與評論被轉到 Threads 後，也引發台灣網友感嘆兩地國情差異巨大。有人質疑「所以是高市早苗下令取消的？」「誰才有病？」，也有人批評：「這些巨嬰講話都不經大腦嗎？」更有人感嘆中國網民處境可憐，指出「牆內人是真的生命了。千錯萬錯都是牆外人的錯。」「牆內人是真的很可憐，禁東西禁一堆。每次是中共騷擾別人，最後被抵制的永遠是中國人。禁止去日本、禁止聽演唱會、禁止看國外新聞……完全不知道共產黨奪走了多少自由，還要感謝、崇拜黨。」





原文出處：快新聞／中國人追星受阻竟罵日相「有病」 網揭一事反嗆：巨嬰講話不經大腦

