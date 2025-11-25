中國人避免赴日旅遊？外媒分析數據曝真相

▲中國當局呼籲國民避免赴日旅遊，許多旅遊團取消，但團客僅佔中國赴日旅遊的一成。示意圖。（圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 中國為了反制日相高市早苗「台灣有事」說，呼籲國民暫勿前往日本旅遊，國內航空公司削減飛往日本的航班，旅行團、住宿遭也大量退訂，但日本各地仍傳出有中客到訪。《商業內幕》分析，儘管大規模團客取消赴日的報導頻傳，但業界人士認為實際影響有限，因為目前中國赴日遊客有90%都是自由行，僅剩10%是團客。

《商業內幕》日文版報導指出，日本每日新聞、時事通訊社報導稱，自17日以來，已有數十家飯店收到超過2000人取消訂房，中國飛往日本約50萬張機票遭取消，中國遼寧瀋陽一家旅行社取消12月所有旅行團。

分析指出這些報導給人大量取消行程的感覺，但仔細查看會發現取消的都是「團體旅遊」，且根據旅行社和中媒消息，許多都是國營企業的員工旅遊，或是內陸、東北地區的教育旅行團，具有官方色彩，也因此當局發話後就得取消。

這對接待大量中國旅行團的住宿設施和旅遊目的地來說是一個重大打擊，但上述情況並不反映中國入境旅遊的整體情況，相關各方應對得相對冷靜。

《商業內幕》指出最大關鍵，就是「中國遊客在日本外國遊客中所佔的比例已不如以往那麼高」，日本觀光廳統計數據顯示，2025年1月至10月赴日外國遊客人數將達3554萬人次，比去年同期成長17.7%。其中，中國遊客成長40.7%，達到 820萬人次，但僅佔訪日外國旅客的23%，與新冠疫情前2019年的30%相比是大幅下滑，「雖然中國遊客是日本入境旅遊的重要目標群，但其他地區仍有成長空間。」

另一大關鍵數據顯示，「中國遊客的旅行風格也有所轉變」，2015年中國旅行團佔旅客總量的42.9% ，但到2025年4 至6月，已經下降至11%，而個人自由行的比例突破90%，也就是說集體取消的團體旅遊，其實僅佔1成左右。

但這些佔中國赴日遊客90%的自由行旅客現況如何？文章指出，有旅遊景點的商家發現說中文的人變少了，但淺草寺還有許多中國人悠閒觀光，「我們真的不知道」，因為自由行旅客趨勢很難掌握，儘管某地的中國遊客數量減少，也可能是轉移到其他地方，但這些自由行旅客都有明確旅行目的地，如欣賞季節特定風景、參加動畫漫畫相關活動等，若取消行程也會造成相當大的損失。

中國國內航空公司發布公告，允許免費退改12月31日前飛往日本的航班，據報已經取消54萬張機票，分析認為，此舉反應的是「希望年底情況能夠平靜下來」，如果目前的緊張局勢持續到新年，勢必會影響到中國農曆春節的出國旅遊高峰。

