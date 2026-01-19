中國人酸台灣腔很滑稽！台灣人團結戰起來「神嗆1句」小粉紅大破防

生活中心／綜合報導

一個看似單純的中文字發音問題，近日卻意外在社群平台引爆兩岸網友論戰。一名中國網友在Threads發文不滿指出，台灣網友經常拿中國人將「問」字念成「ven」開玩笑，直言這種調侃相當荒謬，並以帶刺語氣形容台灣腔調「像小學三年級朗誦」，相關言論曝光後立刻引發大量討論。

該名中國網友在Threads上發文質疑，既然「問」字的正確發音並非「ven」，那台灣人究竟認為正確念法是什麼。他強調，在中國普通話中，「問」的發音為「wen」，根本不存在「ven」的說法，並認為台灣網友刻意放大此一發音差異，缺乏語言基礎。他進一步舉例指出，中國網路上曾流行詢問福建人「幸不幸福」的口音笑梗，但該玩笑明確是針對特定族群，而非嘲諷整個中國。他因此反批，部分台灣網友一邊調侃中國口音，一邊又指責中國人「經不起玩笑」，在中國網路文化中這種行為被稱為「自爆卡車」，意指前後矛盾、自打嘴巴。

該名原PO隨後更延伸批評，指出部分中國網友使用「灣灣」一詞形容台灣人，是字面上指涉「不成熟的小孩」，並以帶刺語氣形容台灣腔調「像小學三年級朗誦」很滑機。他也反諷，台灣人未意識到自身口音特色，卻反過來嘲笑「ven」的使用，顯得本末倒置。在與網友的後續互動中，該名原PO再度發文，形容台灣網友的回應是「語言障礙、直接破防開噴」，並表示自己並非不能理解兩岸發音差異，只是認為台灣網友在事件的前因後果與邏輯上存在問題。他也在爭論過程中自稱「反攻中國派」，試圖回應部分網友對其政治立場的質疑。

不過，這番說法並未平息風波，反而引來更多台灣網友加入討論。有台灣網友針對「灣灣」與「ven」之間的雙重標準反擊，質疑為何中國網友可以將「灣灣」解釋為親切稱呼，卻不允許台灣人以「ven ven」作為俏皮說法。隨著討論延燒，越來越多台灣網友以幽默方式反擊，如「你ven得很好，下次別ven了」、「明知故Ven」、「有ven你意見嗎？」、「現在是ven 都不能ven 嗎！？」、「ven 一下就破防嗎」等。不過「ven」字似乎戳中中國人痛處，相關討論也意外引來更多中國網友破防翻牆加入論戰，針對「ven」一詞接連發文回應，使發音之爭持續延燒。

也有網友表示：「因為我們不同國，所以不要用自己國家的標準來檢討另一個國家的人，這樣的ven法，比較沒禮貌」，另一位網友則以英美關係為喻，回應原PO「太好了，你也知道美國跟英國的關係，謝謝你支持台灣獨立」。













