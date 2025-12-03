中國人預訂量跌近6成！日本住宿最新數據曝

▲中國呼籲公民避免赴日旅遊，日本全國來自中國的住宿預訂下跌近6成。圖為日本東京銀座街景。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日關係高度緊張，北京呼籲中國公民避免赴日，旅遊團、住宿及機票大幅減少。《日經新聞》引述最新數據指出，近期日本全國來自中國的住宿預訂減少一半，大阪甚至有5至7成中國人預訂遭取消，但目前尚未導致住宿價格下跌，但若事態持續到明年2月的中國春節假期，恐會拖累日本經濟、旅遊行業業績惡化。

據日本《日經新聞》報導，住宿設施預訂系統Tripla數據顯示，從11月14日中國發出避免赴日旅行的呼籲，後一週（11月21至27日），與之前的11月6至12日相比，日本全國範圍內減少了約57%。日本國內及中國以外的訪日客需求增加，彌補了中國預訂減少的部分，從整體預訂量來看，産生了減少約9%的衝擊。

廣告 廣告

但目前尚未對房價造成大幅下跌的影響，11月21至27日，平均客房單價（ADR）京都府下降9.4%、大阪府下降0.1%，但全國平均上漲1.1%、北海道上升1.4%。加上12月有聖誕節、跨年等活動，客房單價會比較高，很多酒店在擔憂事態長期化的同時，也對價格戰略等持觀望態度。

報導指出，日本已經開始出現中國減少赴日旅遊的危機感，今年1至10月，來自中國和香港的訪日遊客為1022萬人，遠超韓國766萬人和台灣563萬人，尤其是旅客較多的關西地區，更難以應對遊客驟減。

京都市觀光協會11月28日發布的市內酒店住宿動向調查指出，該市部分住宿設施也發生了取消預訂的情況，如果中國住宿人數減半，預計11月的預期客房入住率將減少4.7%，同比減少3個百分點，降至84.4%。

10月訪問大阪府的外國人當中，中國人佔24%，因此該府受到的影響更嚴重，大阪觀光局11月27日表示，府內約20家酒店的調查，截至12月底的中國人住宿預訂中有5至7成被取消。

而在航班部分，運營關西國際機場、大阪國際機場、神戶機場的關西Airport表示，此前連結中國與日本關西的525個冬季航班，在12月第二周已減少到348個，明年以後也將平均減少28%。

海上船運部分，沖繩縣宮古島市的平良港，從中國福建省廈門出發的中國國營郵輪放棄了11月20日的靠岸。船上約有1500名乘客。 同一家航運公司還取消了原定12月20日從上海出發的郵輪停靠那霸港的計劃。

不過，韓國旅客比中、港遊客還多的北海道地區，與過去相比影響有限。但冬季的北海道在中國人氣較高，明年2月將迎來春節長假。雖然明年春節與「札幌雪祭」日程不重疊，但仍可能產生廣泛影響。

札幌一家大型酒店負責人指出，中國遊客訪日需求的主流已從團體遊轉向個人自由行，在關注中國自由行旅客的同時，也將盡量吸引日本國內客人。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

替代日本？中國人赴柬埔寨、俄羅斯免簽 網崩潰：誰愛去誰去

中國人不去日本旅遊改去哪？「這10國」飯店搜尋量暴增

中國崩潰嗆日本原因找到了？24次台海兵推「僅2情境慘勝」