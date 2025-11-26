中國人驟減「台人變日本最沒水準的一群」？日作家揭真相

生活中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗脫口「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，眼看她未撤回說法，中國政府馬上呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，不少人也發現中國遊客確實有減少的情況，但台灣人則是照常飛日本旅遊，網路上也流傳「某國人走後，台灣人成為最沒水準的一群」，意指再也沒有中國人幫忙背黑鍋。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」則透露「沒遇過日本人抱怨台灣客」，強調「這不是討好話，而是真正的現實」。





中國遊客驟減…台灣人變「日本最沒水準的一群人」？日作家打臉揭真實情況

日本首相高市早苗挺台言論持續發酵，引發中國政府不滿。（圖／翻攝自高市早苗X）





定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今（26）日透過臉書發文，透露現在網路上流傳一句「現在在日本，X國人走之後，台灣人就是最沒水準的一群人」，感嘆「最近這標語好像在台灣網路世界出現了，又開始有人想貶低台灣人了」。

在日本的中國遊客確實有減少的情況。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





「日本人的歐吉桑」接著以日本人、不偏袒台灣人的角度進行分析，進一步揭露事實，「如果台灣旅客最沒水準的話，為什麼這麼多日本人非常歡迎台灣人的訪日呢？我從來沒有看過、聽過、遇過、抱怨台灣人的水準的日本人。如果有存在討厭台灣人的日本人的話，很想聽他曾經到底發生什麼事情」。

「日本人的歐吉桑」感嘆「又開始有人想貶低台灣人了」。（圖／翻攝自臉書粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》）





「日本人的歐吉桑」以石虎舉例，「在台灣親眼看到野生石虎機會超少的，可能奇蹟一樣的機率。我認為在日本遇到討厭台灣人的日本人的機率也是差不多一樣，或者有可能機率更低」，他認為就算看過感謝台灣，積極歡迎台灣人的日本人，但是討厭台灣人的日本人真的幾乎都沒有，強調「我講的內容並不是理想話，也不是討好話，也不是荒誕話，而只是日本的真正的現實而已」。

最後，「日本人的歐吉桑」寫下「日本人只會感謝，絕不會討厭台灣人。這種貶低台灣人的內容真的不用擔心，也完全不需要在意。台灣人盡全力享受日本旅遊就是我們日本人覺得非常榮幸的事情」，文章出爐後立刻引來超過2100人按讚，直喊「通常台灣遊客會注意自己的言行，但偶而還是會因國情習慣不同造成當地人困擾，不過絕對不會隨地大小便亂插隊啦」、「講實在，大體上來說台灣人難免會有水準差點的，但是絕對大部份去日本玩的台灣人不是那種沒水準的人」。





