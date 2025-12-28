中國人「收購日本380年老飯店」 一年後遭爆變廢墟！業者道歉了

國際中心／倪譽瑋報導

位在日本千葉銚子市的酒店，中國人收購後經營開始走下坡，目前已是停業狀態。（圖／翻攝自銚子市役所官網）

近期日本千葉縣的「新大新酒店」遭控惡意欠薪、酒店停業多時內部堆滿廢棄物，380年的老字號淪為廢墟。而收購該酒店的業者也出面說明，過去一年來確實經營困難，但酒店沒有廢棄，只是改建；對於欠薪的指控，業者則說部分員工有工作表現問題，已展開協調。停業期間對旅客造成不便「我們深表歉意」。

日本380年歷史老酒店 中國資本接手問題頻傳

綜合《每日新聞》等日媒報導，千葉縣銚子市的看日出活動，每年都吸引眾多遊客，當地的大新酒店具有高人氣、擁有380年歷史，接待過不少名人如日本第一任首相伊藤博文。酒店在2024年由中國人收購，轉型為「新大新酒店」，但經營上似乎不順利。

前員工指控，酒店欠薪不給，許多人因此離開了公司；附近居民也聲稱，酒店在無預警停業後宛如全毀，店內堆置許多垃圾和廢棄物；而旅客則抱怨，酒店網站仍然可以預訂、沒有顯示停業通知，付錢後才發現已停業多時、無法入住，卻不能辦理退費，批評業者惡意關門。

新大新酒店​業者的回應？

目前當地旅遊協會、政府等有關單位已介入調查。26日酒店負責人終於出面，她戴著口罩墨鏡面對媒體，拒絕透露姓名及其他細節，只說明酒店營運狀況，新大新酒店因為進行大規模翻修，自10月起便關閉，到春季就會重新營業。

關於旅客無法入住，負責人解釋，由於網站資訊更新延遲，所以才會有誤訂的問題，會退錢給已付款的顧客「對於由此造成的不便，我們深表歉意」。對於被控欠薪，負責人則說，部分員工有工作表現問題，酒店為此已展開協調。

