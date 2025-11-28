中國人「改衝南韓」！當地人怒吼：CHINA OUT

國際中心／李明融報導

日本首相高市早苗近日因在國會答詢國會議員有關台海發生衝突的「台灣有事」言論，引發中國政府強烈反彈，不僅接連祭出制裁政策，更要求中國人不要前往日本旅遊、留學，有大批中國人改往南韓遊玩，反而造成南韓居民不滿，不僅羨慕日本人不用再看到大批中國人帶來的觀光公害，甚至有「反中」支持者紛紛喊出「CHINA OUT（中國滾出去）」的口號表達不滿。

南韓近期出現大量的「反中」的示威抗議，民眾不滿大量中國遊客造成當地觀光公害。（圖／翻攝 FNN）根據日媒《FNN》報導，南韓近期出現大量的「反中」的示威抗議，抗議群眾高舉「CHINA OUT」牌子，並高呼口號，記者訪問其中一位支持者，他表示「我從沒這麼羨慕日本過…高市首相真的很棒！」，並痛批南韓政府不僅沒有像日本一樣採取強硬的反中態度，卻反其道而行，採親中策略，今年9月底通過針對中國團體遊客的臨時免簽政策就是導火線之一，南韓民眾擔心未來恐怕會有大量的中國遊客入境，加上近日中日關係急轉直下，有不少中國遊客真的買了機票改飛南韓。

台灣遊客為了不讓南韓人誤會，會特別別上「我是台灣人」字樣徽章。（圖／翻攝 FNN）

一名示威者受訪時表示「我從來沒有這麼羨慕日本過，高市首相真的做得很棒！」，由於南韓反中意識逐日高漲，有台灣遊客到南韓旅遊為了避免遭誤認為中國人，還會特別配戴用英文和韓文寫成的「我來自台灣」或「我是台灣人」字樣徽章，避免受到波及。除了民眾上街抗議之外，《朝鮮日報》相關報導底下也湧入大量留言，直言不歡迎中國觀光客，「中國人湧入韓國並不受歡迎，他們弄髒了機場和城市」、「我們不需要中國人」、「拜託別來」，反中情緒明顯比以往強烈。





