中國今官宣「福建艦」正式入列 習近平授旗畫面兩天後才公開

中國第三艘航母、首艘電磁彈射型航母「福建艦」5日在海南三亞軍港舉行入列授旗儀式。中國國家主席習近平主持典禮並登艦視察。翻攝央視



中國央視今日（11/7）午間報導，中國第三艘航空母艦「福建艦」日前正式獲授旗入列服役。中國國家主席、中央軍委習近平出席入列儀式並登艦視察。

央視今日午間公布一段約1分鐘影片報導稱，習近平於5日在海南三亞軍港主持福建艦入列授旗儀式。報導指出，入列儀式於5日下午4時半左右展開，「習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。福建艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗。習近平同他們合影留念。入列授旗儀式在中國人民解放軍軍歌聲中結束」。

儀式結束後，習近平登上福建艦聽取航母建設發展匯報，了解「航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況」。

報導形容，在福建艦的飛行甲板上，「4道阻攔索、3個彈射起飛位格外醒目，殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機依次停放」。

福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，舷號為「18」，2022年6月下水命名。

中國政府對於「福建艦」入列消息可說保密到家。中國官媒今早僅報導習近平昨晚抵達海南島三亞，聽取自由貿易港建設工作，隻字未提福建號航母。

中國國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方微博「中國軍工」昨日則是發布「福建艦」海試畫面，還在發文中寫著：「知道你們已經等兩天了，別急，先看看這個。」

