中國今對台軍演實彈射擊 盧秀燕喊話賴總統「不要繼續對立」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國今圍台軍演中加入實彈射擊，台中市長盧秀燕今發聲，譴責軍演只會撕裂信任跟感情，強烈反對並譴責任何危害2300萬人民生命財產安全的行為；她另再向總統賴清德喊話，促總統「以和平為念」，儘速化解兩岸僵局而非繼續對立。

中共「圍台軍演」自今日上午8時至18時，解放軍東部戰區將在公告的海域和空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，影響約857架國際航班、逾10萬旅客將受影響；國內線金門、馬祖(南、北竿)等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

盧秀燕今指出，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此信任跟感情，並指出，任何危害2300萬人生命財產安全的行為，她均強烈反對、嚴厲譴責。

她也再度喊話賴總統，要以人民為本、以和平為念，儘速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。

