中國今展開突襲式圍台軍演...國台辦辯稱「必要、正義之舉」：絕非針對廣大台灣同胞

中國解放軍東部戰區今早（29日）突襲式宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，引發社會譁然。對此，中國國台辦發言人陳斌華強調，軍演是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，絕非針對廣大台灣同胞。

針對中國圍台軍演，國防部召開臨時記者會嚴正譴責，對於共軍軍事行動，國防部也指出，國軍相應的海空戰備的兵力於第一時間即採取並航監控、飛彈追監等相應應變措施，全程都在掌握中，關於後續演訓發展，國軍也會採取必要作為、適切回應。

關於媒體提問對中國軍演有何看法，陳斌華表示，解放軍的軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。



陳斌華批評，賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關系，嚴重威脅台海和平穩定；對於任何台獨分裂行徑，決不容忍、決不姑息，必將痛擊。



陳斌華宣稱，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅墻鐵壁面前撞得頭破血流。他表示，軍演是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。

