中國今年前10月出口年增5.3％ 滙豐投信解讀貿易策略升級

中國今年前10月的出口年成長率達到 5.3% (以美元計)， 滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，這種韌性部分得益於貿易對象的多元化，以及全球市場對中國中間產品和資本財的持續需求。事實上，關稅劣勢並未像先前預期的那樣顯著削弱中國的出口能力；近期 10%的關稅下調，使美國對中國消費品的關稅與對某些新興經濟體的關稅持平，預計將提振中國對美國的出口。

蕭正義指出，與此同時，中國平均出口價格的下降趨勢，主要是受到國內貶值壓力以及人民幣兌歐元等非美元貨幣相對走弱的影響。

蕭正義指出，單純的出口成長並非中國長期的唯一目標。中國正積極尋求平衡進出口結構，並將策略目光轉向更為深遠的全球佈局。面對交易夥伴對其出口競爭力的日益擔憂，中國在新的五年規劃中，承諾透過加強貿易與投資合作來平衡進出口結構。

蕭正義說，其中，「對外直接投資」將成為一項具備巨大成長潛力的可行策略。參考日本過去的經驗，即加強對外直接投資並實現本地化生產，是中國可以仿效的模式，因為將部分產能轉移至海外，能更貼近終端消費者市場，並在一定程度上緩解貿易緊張關係。

蕭正義指出，對於部分交易夥伴而言，允許中國透過直接投資建廠、以出口替代為目的進行本地生產，或許是解決當前貿易失衡的務實方案；儘管各國對中國海外投資的國家安全審查日益趨嚴是一項重要挑戰，但中國的對外直接投資仍具有極大的成長潛力。

蕭正義指出，另外，在外商直接投資方面，正在發生微妙且重要的趨勢轉變。在當前貿易前景不確定的背景下，跨國公司正在重新評估對中策略。 蕭正義說，隨著部分跨國公司將其策略從過往的「立足中國，服務中國」(In China, For China) 調整為更具全球視野的「立足中國，服務全球」(In China, For Global)，外商直接投資呈現回升態勢，且中國的外資研發中心數量有所增加。一些跨國公司暫停將供應鏈從中國轉移出去的計劃，轉而探索利用中國的創新能力，以增強其全球競爭力。

蕭正義強調，如果這一外商直接投資趨勢持續下去，可能意味著「再全球化」迎來了新的階段：中國不再僅是承接訂單的「世界工廠」，更是全球創新鏈、供應鏈和資本鏈中不可或缺的「創新中心」。這種貿易策略的全面升級，將是中國未來在全球經濟中穩固地位的關鍵所在。

