中國今早正告日方！中共官媒《人民日報》：藉台灣生事，就是給日本找事

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中共動作頻頻，中國外交部、教育部、文旅部接連發出公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」、「謹慎規劃赴日留學」、「避免前往日本旅遊」等，16日中共中央軍委機關報《解放軍報》更放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」。今（17）日一早中國官媒《人民日報》緊接著發文正告日方，稱「藉台灣生事，就是給日本找事」。

中國官媒《人民日報》「鐘聲」文章17日一早發文「警惕日本戰略走向的危險轉向」，提到日本首相高市早苗日前公然在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。這種粗暴干涉中國內政、公然挑戰二戰後國際秩序的錯誤言論，引起舉世嘩然，令正義人士強烈憤慨。

中國官媒《人民日報》「鐘聲」發文正告日方。（圖／翻攝自人民日報微博）

《人民日報》怒轟，高市早苗不思悔改，拒絕撤回有關錯誤言論。這充分揭露日本右翼勢力極為錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警覺，直言「高市早苗拋出涉台謬論，無異於為軍國主義招魂」。

《人民日報》聲稱，「台灣問題是中國核心利益的核心，是不可觸碰的紅線和底線。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容許任何外部勢力干涉」。《人民日報》提到，80年前，英勇的中國人民打敗了日本侵略者；80年後的今天，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅如磐石，意志堅不可摧，能力今非昔比。

最後《人民日報》表示，「任何試圖插手阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力。我們正告日方，藉台灣問題生事，就是給自己找事！」

