中國今突襲軍演！雙城論壇才剛考察動物園 預計小貓熊明年2月抵台

即時中心／林韋慈報導

台北、上海雙城論壇主論壇昨（28）日登場。去年雙方簽署合作備忘錄（MOU）後，台北市立動物園將以兩隻黑腳企鵝，與上海動物園交換一對小貓熊。台北市副市長林奕華昨日下午也參訪上海動物園。過去，台北市立動物園曾收到四川知名大貓熊「團團」與「圓圓」，並回贈一對台灣野山羊及梅花鹿。林奕華受訪表示，希望一切順利，明年二月小貓熊能抵台，再由台北市命名。







昨日上午雙城論壇主論壇舉行，會中簽署水治理與職能培訓交流MOU。主論壇結束後，市長蔣萬安下午簡單至分論壇致意後返台，林奕華則繼續帶領主團參訪上海動物園，先考察黑腳企鵝未來的生活環境，上海動物園也是全中國擁有最大黑腳企鵝種群的動物園。

上海動物園內的黑腳企鵝。（圖／台北市政府提供）

訪團隨後來到小貓熊區。據上海動物園介紹，此次交換的小貓熊為一公一母，雄性2023年出生，雌性2024年出生，目前仍處於幼年階段，約四至五歲才達性成熟。林奕華表示，黑腳企鵝生活環境良好，兩市自2017年起已簽訂保育合作方案，但過去主要是作法交流。此次黑腳企鵝與小貓熊均為瀕危物種，交換的目的是為避免基因窄化。





台北市副市長林奕華昨參訪上海動物園。（圖／台北市政府提供）

然而，儘管上海與台北展現善意交流，令人咋舌的是，中國解放軍今（29）日又突襲發布對台軍演，昨日才完成的雙城的民間善意互動，今日卻再次伴隨威嚇與武力訊息。

