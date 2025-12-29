中國今起圍台軍演！國防部成立應變中心：坐實中共就是最大的和平破壞者

記者陳思妤／台北報導

中國文攻武嚇不斷，中國人民解放軍東部戰區又宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，30日還會進行實彈射擊。對此，國防部今（29）日表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心並派遣適切兵力應對，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，「也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。

廣告 廣告

解放軍東部戰區宣布，今起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區還開嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

針對中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部表示，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，「也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

更多三立新聞網報導

中國今起「圍台軍演」嗆多向抵近台灣！國防部：偵獲11軍機艦、2公務船

中共今早發射火箭經台灣中部朝西太平洋 國防部曝影響：對台灣無危害

聖誕節還來亂！「台中西南方」偵獲2枚中國空飄氣球 深夜飛越台灣上空

雷達站副站長「假裝單身」拍內褲照、撩妹騙砲下場慘了！退伍日期曝光

