中國今起圍台軍演！賴士葆問「頻頻演習得到什麼」： 台灣人民都不喜歡

政治中心／綜合報導

共軍突然宣布對台軍演，賴士葆直言台灣人民都不喜歡，中國要去思考一下，頻頻對台灣演習到底得到什麼？（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安昨才到上海參加雙城論壇一天來回。然而，中國解放軍東部戰區今（29）日上午突然宣布即日起實施實施代號為「正義使命－2025」的聯合圍台軍演。對此，國民黨立委賴士葆很不認同，直言「大陸對台灣演習，台灣人民其實都不喜歡，大陸要去思考一下，頻頻對台灣演習到底得到什麼，對台灣人心來講的話不是好事。」

據中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，於12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。中共聲稱，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

中共官媒《新華社》指出，中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，並公布5區域座標要求「在此期間船隻、飛行器不要進入該海域和空域」，將組織實彈射擊，等於此次共軍「圍台軍演」至少為期兩天。

對此，台北市長蔣萬安上午受訪時強調，任何造成區域衝突升高的行為，「我都予以嚴厲的譴責」。並說，自己的立場非常堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制、以民為本。蔣萬安說，他也表達過，為政者的責任就是應該要降低風險、控管危機、守護人民的安全。

立委賴士葆在立法院受訪時被問到中國突襲式軍演，而雙城論壇才結束蔣萬安剛從上海返台，時間是否太剛好？賴回應說不管時間點有沒有剛好，中國對台灣演習，「台灣人民其實都不喜歡，大陸要去思考一下，頻頻對台灣演習到底得到什麼，對台灣人心來講的話不是好事。」

