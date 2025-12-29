中國今起「圍台軍演」嗆多向抵近台灣！國防部：偵獲11軍機艦、2公務船

記者陳思妤／台北報導

中國軍機艦頻頻擾台，解放軍東部戰區又宣布，今（29）日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，30日還會進行實彈射擊。國防部則公布，自28日上午6時至今29日上午6時止，偵獲11架次中國軍機艦，以及2艘公務船，持續在台海周邊活動。

本週就要跨年了，但2025倒數幾天，中國還是持續擾台。解放軍東部戰區宣布今起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

解放軍東部戰區還嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

而國防部今天公布，自28日上午6時至今29日上午6時止，偵獲共機2架次、共艦9艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，1350-1605時在海峽中線以西發現主戰機2架次。

