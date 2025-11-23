中國今起「連兩週」黃海、渤海執行軍事任務

▲中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。圖為示意，與本次事件無關。（圖／翻攝自微信公眾號＠中國海事）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」言論，引發中國不滿。在日中緊張關係持續下，中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。外界認為，這可能又是對日本施壓舉動之一。

根據中國海事局公告，本次在「38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E」諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。地圖顯示，該區域位於遼寧大連市以南、渤海與黃海交界近海，屬中國北方重要軍港及戰略航道。

▲中國海事局公告，自今日起封鎖黃海海域實施軍事任務。（圖／截取自中國海事局網站）

同時，據中國海事局網站消息，葫蘆島海事局發布航行警告，23日9時至15時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。

值得注意的是，這並非單一演訓。中國自11月中旬以來連續在黃海多處海域實施軍事演習，包括在11月17日至19日期間，於黃海中部部分海域進行實彈射擊；中國海事局後續又發布航行警告，宣布黃海南部海域從11月18日起，連續八天有實彈射擊，各點連線範圍內禁止駛入。

日本首相高市早苗本月7日在國會答辯時，提到若發生台海危機，將對日本構成「存立危機事態」，足以行使集體自衛權，引發中國強烈反彈，持續通過不同方式向日本施壓，中日緊張局勢因而不斷升溫。此時中國在鄰近日本海上活動加劇，被視為戰略示威及對區域力量的施壓手段，專家推測，中國可能在藉由北方多點演訓與南海、台海部署呼應，形成「多戰域牽制」格局。

