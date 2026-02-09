中國介選反成高市早苗「超級助選員」！專家：日中關係進入冰河期

專家認為，中國介選反成高市早苗「超級助選員」 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。對此，一位熟悉日本政情的國際事務專家今（9）日指出，高市早苗勝選除了靠自己與勇敢突破的自民黨以外，還包括北京的「助選」，從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作等，將原本對台灣的套路，這套「反向催票機」機制在東京完美複製。他說，日中關係將進入一段更為寒冷的冰河期，但也向北京傳達，「粗糙的外部施壓，往往是最昂貴且效果適得其反的政治投資」。

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗所領導的自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院三分之二門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席。

一位熟悉日本政情的國際事務專家表示，這場選舉被視為日本戰後最關鍵的「安保路線公投」，而令人諷刺的是，將高市早苗推向勝利的最大功臣，除了高市和勇敢突破自己的自民黨以外，或許正是對岸的北京當局。他說，北京「助選」的手法，從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作，這種台灣熟悉的中國套路第一次完整的在日本被呈現，也成為日本社會現在高度討論的焦點，「原來台灣每一天都在承受這些」。

該專家說明，時間回到去年11月，當高市早苗喊出「台灣有事即日本存立危機」時，北京的劇本非常明確，就是透過「以商逼政」與「軍事威攝」的雙管齊下，讓厭戰的日本選民拋棄被貼上鷹派標籤的高市。因此從11月起，從觀光禁令、水產封殺，以及東海海面上不斷逼近的軍艦、實彈演習，海警的灰色地帶騷擾，確實一度讓日本在野黨找到了攻擊的破口，「高市風險（Takaichi Risk）」更在刻意操作下成當時的熱門關鍵字。

該專家指出，北京顯然低估日本社會近年來對地緣政治變化的敏感度。如同過去數十年在台灣選舉中的操作，北京愈是升級軍事威脅，選民的逆反心理就愈強。當中國的無人機在與那國島上空盤旋，甚至對日本軍機開火控雷達，以及當中國外交官在網路上公然羞辱日本首相，這些台灣人最熟悉的日常中國劇本，在日本輿論的風向中發生微妙的質變。

該專家說，「原本擔心物價與經濟制裁會拖垮選情，但中國海警船在尖閣諸島的『常態化入侵』，反而讓『國防需要強化』的論述變得無比具體。」他說，在選舉最後兩週，中國對稀土出口的刁難，更一舉激起日本選民的危機感，對沖繩的認知作戰，則讓自民黨在本次四席全勝。

該專家指出，高市陣營敏銳地捕捉到上述這點，將選戰主軸從「經濟復甦」調整為「守護日本的主權與尊嚴」。對於許多中間選民而言，票投高市不再只是支持自民黨，而是對外部霸凌的一種無聲抗議。

該專家表示，對台灣人來說，北京的這些施壓、介入，根本再熟悉不過。過去每一次北京試圖透過導彈或軍演來「教訓」台灣選民，結果往往是將票源趕向了北京最不樂見的一方；如今，這套「反向催票機」機制在東京完美複製。

該專家說，北京原本意在透過製造「戰爭焦慮」來拉下高市早苗，最終卻親手證明了高市主張的「強勢外交與防衛升級」確有其必要性。他說，隨著高市的勝選，日中關係預計將進入一段更為寒冷的冰河期，但這場選舉也向北京傳遞一個明確訊號：「在今日的東亞，粗糙的外部施壓，往往是最昂貴且效果適得其反的政治投資」。

