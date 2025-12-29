中國介選操弄2018韓流？郭正亮怒嗆胡說八道

▲韓國瑜近日遭指2018年有中共介選，本人反嗆抹紅手法拙劣。（圖／翻攝自韓國瑜Facebook）

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜近日遭爆料，他當年參選高雄市長時，疑有中共介選，成功製造席捲全台的「韓流」。對此，韓國瑜本人昨（28）日痛批，抹紅、抹黑、抹臭既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。前立委郭正亮也怒指，根據國際知名的《劍橋報告》，臉書人頭帳戶影響選舉確實在美國曾有過，但台灣2025年的臉書帳號才1700萬個，怎麼可能2018年有一半以上是中共人頭帳號？

針對媒體近日報導，中國中共解放軍戰略支援部隊疑似直接操控2018年的台灣高雄市長選舉，透過神祕的「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第56研究所）製造金流斷點，成功讓「韓流」席捲全台，韓國瑜昨則發文澄清，報導影射的共諜人物，從王立強到向心夫妻，他根本完全不認識。

郭正亮昨上《張雅婷辣晚報》則指出，外流的錄音檔稱「臉書的帳號在台灣已經有600萬個」，但台灣現在2025年臉書帳號總共才1700萬個，2018年就搞了600萬個人頭帳戶，這簡直是胡說八道。2018年台灣的臉書帳號只有1200萬個，能有一半以上是中國的人頭帳戶？

郭正亮認為，爆料稱中國有這樣的公司，每天搜集台灣的資料，比如所有他們可以找到的軍事人員名單、政治人物所有的人事檔跟公司檔，就據此建立各種資料。這種東西要來預測選舉，真正有名的是已經被國際上知名且已被認知為真的2016年美國總統大選，遭俄羅斯介入支持川普、反對希拉蕊，後來還有人出了一個劍橋報告，就是用臉書設立人頭帳戶，故意去影響黑人的選票。

