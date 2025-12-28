中國介選砸9千萬造「韓流」？ 鄭麗文：不需裝神弄鬼、帶風向

國民黨主席鄭麗文28日出席「連胡會20週年活動」並致詞。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕日本「讀賣新聞」昨報導，2018年九合一選舉，當時中國解放軍有意介入選舉助韓國瑜當選高雄市長，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣(約新台幣9000萬元)為資金。國民黨主席鄭麗文今日受訪表示，現在AI、大數據非常發達，不需要這麼大驚小怪、加油添醋。光台灣就有很多厲害的公司，可以做出他們描述的那一些作用，不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向。

日本「讀賣新聞」昨報導詳述台灣過去選舉疑遭介入的案例，今年10月網路上流出的錄音檔，國安官員推測是2018年高雄市長選前，隸屬於中國解放軍戰略支援部隊的「第五十六研究所」處長與北京情報分析企業負責人的對話。當時中國解放軍有意介入選舉助韓當選，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣為資金。

鄭麗文今日下午出席「胡連會20週年活動」，被問到韓國瑜被指控有中共介選嫌疑，是不是同樣的招數又來了？對此，鄭麗文說，她覺得很遺憾的是，一個來路不明的錄音，無法求證、沒有任何證據，就可以如此大張旗鼓的帶風向、做認知作戰，背後的用心非常歹毒，做法非常粗暴。

鄭麗文表示，她對台灣的選民、對台灣的民主深具信心，不過看到民進黨見獵心喜，恨不得不斷的加油添醋擴大，這不是一個好現象。現在AI、大數據非常發達，不需要這麼的大驚小怪，加油添醋，就她所知光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出他們描述的那一些作用，還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家不是都知道嗎，這又不是秘密，所以不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向，其實民進黨就是沒有別招，只剩下賣亡國感、扣紅帽子，非常不可取。

媒體詢問，是否希望比照當時胡連會的狀況，改善兩岸關係？鄭麗文回應，當時是非常歷史性創舉，一樣是兩岸兵兇戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，恐怕也很難看到當年胡連會的成型，雖然有很多的壓力及攻擊，但是也看到當年胡連會有非常豐碩及重大的成就，也奠定後來馬總統8年施政兩岸和平交流繁榮，也帶來中華民國外交休兵以及偌大的國際參與空間，以及由旅遊業帶動的陸生、陸客，種種榮景，印象猶然深刻，民進黨造謠生事的種種問題從來不曾發生。

鄭麗文表示，如今時光飛逝白駒過隙，晃眼20年過去了，令人感慨的是如今兩岸關係再次的兵兇戰危、戰雲密佈，希望能再一次的打開歷史的窗口、搭起和平的橋樑，挽救大家都不願意看到、可能的悲慘發生，希望盡一己之力讓大家看到，兩岸人民、台灣社會是愛好和平的，我們一定盡己所能，避免不幸戰爭的發生。

