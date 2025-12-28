中國介選砸9千萬造「韓流」？韓國瑜駁：抹紅抹黑

〔記者林欣漢／台北報導〕日本「讀賣新聞」昨報導詳述台灣過去選舉疑遭介入的案例，今年10月網路上流出的錄音檔，國安官員推測是2018年高雄市長選前，隸屬於中國解放軍戰略支援部隊的「第五十六研究所」處長與北京情報分析企業負責人的對話。錄音中，該處處長表示，「雖然說(韓國瑜)選不上，但最後會當選」。對此，韓國瑜今日表示，「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣！卻是轉移執政不利的好方法」。

據報導，2018年九合一選舉，韓國瑜以黑馬之姿、翻盤當選高雄市長，掀起一股「韓流」。當時中國解放軍有意介入選舉助韓當選，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣(約新台幣9000萬元)為資金。近日有網友在X上曝光從暗網取得、疑為當時解放軍官員「丁處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的錄音內容。

廣告 廣告

對話中，丁處長和齊中祥為了資金討價還價，其中，丁處長問到齊中祥的「硬性成本」是多少？齊中祥則為難地表示，這個「很難算」。丁處長也提到，他不能直接付錢，需要經過解放軍56所來付錢。意指資金需要經過一層白手套。

流出的錄音可知，齊中祥還對自己的選情預測感到自豪，「我們不用去台灣，直接就可以算，這個以前做不到吧？」他還表示，「在大陸沒幾個能做到這種事情，我們能做到！」

韓國瑜說，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？選前繪聲又繪影，選後證明假訊息。滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

韓國瑜表示，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國介選3段錄音流出！砸9千萬造「韓流」 神秘56所對話曝光

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

日媒爆中國AI介選手段！偽造「在地口音」鎖定2026、2028大選滲透

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

