中國介選造神「韓流」？鄭麗文轟綠見獵心喜：非常歹毒、粗暴

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

針對2018年選舉形成時任高雄市長候選人韓國瑜「韓流」炫風，日媒「讀賣新聞」揭露，3段錄音檔近來在暗網流傳，中國解放軍有意介入選舉助韓當選，甚至準備2000萬人民幣（約為9000萬元新台幣）介選預算。國民黨主席鄭麗文今（28日）被問及看法，她痛批這種來路不明、無法求證的錄音，可如此大張旗鼓帶風向，背後用心歹毒、做法也非常粗暴，並轟民進黨見獵心喜。

鄭麗文下午出席「連胡會20週年」活動，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看韓國瑜再度遭指控2018年「韓流」炫風是中共介選，鄭麗文說，首先，她覺得很遺憾，來路不明、無法求證的錄音，就可如此大張旗鼓的帶風向、做認知作戰，讓她認為背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。

鄭麗文表示，她對台灣的選民和民主深具信心，不過，看到民進黨見獵心喜、恨不得不斷加油添醋與擴大，這不是好現象。

鄭麗文指出，如今AI非常發達，也不需要這麼大驚小怪，就她所知，光台灣就有許多公司都可以做出錄音中所描述的功能跟作用，且還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家不是都知道嗎？這又不是秘密，不需要在那邊裝神弄鬼，也不需在那邊帶風向。

鄭麗文批，民進黨就是沒有別的招數，只剩下賣「芒果乾」、扣紅帽子，非常不可取。

