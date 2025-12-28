中國介選錄音曝！批綠見獵心喜帶風向 鄭麗文扯：民進黨沒招了

記者楊士誼／台北報導

面對中國疑似介入2018高雄市長選舉的錄音曝光，鄭麗文竟稱民進黨沒有別招，只剩下賣芒果乾與扣紅帽子。（圖／翻攝畫面）

日本《讀賣新聞》報導稱，解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，購置輿情分析系統介入台灣選舉，內容更出現錄音證據。國民黨主席鄭麗文今（28）日表示，錄音來路不明卻可大張旗鼓做認知作戰，背後的用心非常歹毒。她也批評，民進黨沒有別招，只剩賣「芒果乾」、扣紅帽子，非常不可取。

鄭麗文下午出席連胡會20周年紀念活動，她在受訪時表示，來路不明、無法求證的錄音，就可以如此大張旗鼓的帶風向、做認知作戰，背後用心非常歹毒，做法也非常粗暴。她表示，自己對台灣的選民和民主深具信心，卻看到民進黨見獵心喜、不斷加油添醋與擴大，這不是好現象。

鄭麗文認為，如今AI非常發達，也不需要如此大驚小怪，而台灣有許多公司都可以做出錄音中所描述的功能跟作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商。「這又不是秘密，不需要在那邊裝神弄鬼，也不需要在那邊帶風向」。鄭麗文稱，民進黨就是沒有別的招數，只剩下賣「芒果乾」、扣紅帽子，非常不可取。

另針對連胡會滿20周年，鄭麗文則表示，在兩岸兵凶戰危的時刻，若不是領導人的政治決心跟擔當，恐怕也很難看到連胡會成行，雖然當時有許多壓力，但也看到胡連會有非常豐碩的成就，也奠定馬英九8年執政的兩岸和平、中華民國外交休兵以及國際參與的空間。

鄭麗文續稱，當時服務業、旅遊業帶動的種種榮景猶然深刻，當時民進黨造謠生事的種種問題不曾發生。如今白駒過隙，令人感慨的是兩岸關係再次兵凶戰危。她強調，希望能夠再次打開歷史窗口、搭起和平橋樑，也希望盡一己之力讓大家看到兩岸人民、台灣社會愛好和平，「我們一定會盡其所能避免戰爭的發生」。

