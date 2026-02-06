中國介選陰影！泰國親中總理有望保大位 傳大國金錢挹注「代理人」

編譯林浩博／綜合報導

泰國國會大選8日即將登場，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的親中政黨儘管民調屈居第二，外界仍廣泛預期他可憑藉政黨結盟來保住大位。與此同時，此次選舉中國陰影籠罩。有在泰台人粉專揭露，簡體中文媒體假選情分析之名，進行認知作戰。台灣「泰國學」專家洪銘謙也投書媒體，暗指泰國國內盛傳中國以龐大金錢介選，扶植代理人。

泰國總理阿努廷。立場親中的他，背後似乎有北京介入助選。（圖／翻攝自X平台 @KhaosodEnglish）

政治變色龍 ──阿努廷

根據專家們的預測，泰國大選結果無一黨能跨過251席過半門檻；改革派人民黨最多贏得150席，阿努廷的泰自豪黨130席，塔克辛家族的為泰黨100席。因此阿努廷很可能透過選後與為泰黨組閣，保住總理大位。

阿努廷與塔克辛家族關係複雜，亦敵亦友。他30歲出頭時，曾加入為泰黨的前身「泰愛泰黨」，並在該黨於2007年遭勒令解散後，被禁參政十年。

阿努廷之後以泰自豪黨黨魁身分復出政壇，並化身政治變色龍，帶領該黨加入不同的執政聯盟，他自己也當過三屆政府的副總理。阿努廷曾在軍政府下擔任衛生部長，負責新冠疫情的應對；2022年他領導的大麻除罪化政策，則成了國際焦點。

塔克辛家族勢力消退、對選民魅力不再，塔克辛本人因貪汙罪名被關押獄中，小女兒貝東丹因泰柬衝突處理的爭議，遭到憲法法院解除總理職務。阿努廷抓準時機，他先是去年6月率黨退出聯合政府，並再憑藉和人民黨達成協議，同意4個月內解散國會改選，才於9月當上總理。

泰自豪黨屬於保守派，反對放寬「藐視王室罪」。去年爆發的泰國與柬埔寨邊境戰爭，激起了民族主義情緒，有助泰自豪黨擴大基本盤。

自稱「100%中國人後代」

泰國保守派的親中，阿努廷演繹地淋漓盡致。2023年時任衛生部長的阿努廷，不僅親自迎接疫後首批中國遊客，他還在中國央視專訪中，自稱「100%中國人的後代」。阿努廷細數父母、祖父母與外祖父母都來自中國，「家裡每天都說粵語」，他更加碼說自己「每次見到中國人都很開心」。

中國介選陰影！簡中媒體「小罵大幫忙」

保守派賣力向中國表態，北京似乎也試圖暗中幫忙。在泰台灣人臉書粉專「泰爸噗嚨共」4日發文，指出有簡體中文媒體對泰自豪黨「小罵大幫忙」。

貼文表示，該媒體的報導以選情分析作為包裝，實則進行認知管理，對象是偏好穩定敘事的海外華人。文中對泰自豪黨的劣勢，都選擇輕輕放下，只提及「策略依賴現有支持」、「需要加強與民眾溝通」這類無實質內容的官樣缺點，暗示依靠地方派系的泰自豪黨選情穩定，僅需要包裝。

但報導對於人民黨的討論，則帶有恐嚇意味。文中不討論政見，而是聚焦改革派「候選人被封」、「言論爭議」、「可能引發衝突」，並把制度性打壓視為風險，將支持者動員當作「不確定因素」、而非民主力量。同時文章還把金權派系糾纏的負面標籤，以間接方式轉移至另一對手為泰黨身上。

「泰爸噗嚨共」直言，這個所謂的選情分析圖卡，其實是對保守派所做的「可出口版本」政治說明書，將泰自豪黨包裝成「現實可行、值得信賴的穩定器」。

「大國」金錢介入

不只媒體宣傳攻勢，還有大筆境外資金流入泰國，意圖以賄選方式操縱政局。台灣「泰國學」專家洪銘謙在《鏡報》投書，指根據泰國媒體爆料，近百億的大國灰色資本贊助特定政黨，以助該黨拿下150席次。

文中引述泰國工業工總會主席梁汶說法：「我們都知道這些灰色資本來自『外國』，是距離我們很近的國家，且擁有龐大的資金。 ......只是花口袋一部分的錢而已，這樣他們就能透過代理人及其建立的網絡掌握泰國了。」

洪銘謙在投書中打趣道，該影片通篇沒提是哪個大國、哪個政黨，但泰國民眾都心知肚明，因此影片留言區網友都以「紅色」旗幟和「藍色」黨徽來直接點名。

