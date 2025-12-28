中國介選音檔流出？韓國瑜批抹紅：若真有 今日主政怎是當今聖上？

立法院長韓國瑜 圖：張良一 / 攝（資料照）

針對2018年高雄市長選舉，時任國民黨高雄市長候選人、現任立法院長韓國瑜聲勢突然竄起，引發一波「韓流」。日媒「讀賣新聞」近日揭露，有3段錄音檔近來在暗網流傳，指當時中國解放軍有意介入選舉助韓當選，《鏡週刊》也進一步曝光，中共解放軍「丁姓處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的對話內容，還談及準備共2000萬人民幣（約為9000萬元新台幣）介選預算。韓國瑜今（28日）發文痛斥抹紅、抹黑，「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」

韓國瑜於臉書發文指出，「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣！卻是轉移執政不利的好方法」。他直言，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。

韓國瑜質疑，「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」他痛批，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

韓國瑜強調，台灣的民主，是人民一票一票親自投出來的決定，「2000萬人民幣，就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民、也羞辱台灣民主」。

韓國瑜表示，為政者，「民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒」。

