中國仍然拿不到油 美國擴大攔截委內瑞拉「影子船隊」 扣押石油已申請法院沒收令

美國政府近期大幅升高對委內瑞拉石油貿易的執法行動。多名知情人士指出，華府已向法院申請扣押數十艘涉及委內瑞拉原油進出口的油輪，試圖進一步鞏固對該國石油運輸體系的實質控制。相關人士透露，美國軍方與海岸防衛隊近幾周已在國際水域攔截至少5艘船隻，這些船要不是正載運委內瑞拉石油，就是曾參與相關運輸。



知情人士表示，這一連串扣押行動是華府對委內瑞拉施壓策略的一環，目的在於迫使委內瑞拉實權領導人尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）下台。行動在1月3日美軍宣布逮捕馬杜洛時達到高峰。此後，川普政府對外表態，將無限期掌控委內瑞拉石油資源，藉此重建長期衰敗的石油產業。

在美國監督下，委內瑞拉石油運輸已恢復



美國方面指出，去年12月已實施封鎖措施，阻止遭制裁的油輪運送委內瑞拉石油，導致該國出口幾乎全面停擺。不過在美國監督下，相關運輸於本周恢復。消息人士透露，政府已在多個地方法院（主要集中於華府）提出民事沒收訴訟，作為扣押與沒收涉案油輪及石油貨物的法律依據。由於案件敏感，受訪者皆要求匿名。

據了解，美國已提出的扣押令申請數量與實際核發的數字尚不明朗，因為相關文件與法院命令並未公開。不過，知情人士形容，申請案已多達數十件。遭攔截的船隻多半本身即在美國制裁名單內，或屬於所謂的「影子船隊」──這些船隻透過隱匿船籍、變更航跡等方式，運送來自伊朗、俄羅斯或委內瑞拉等主要受制裁產油國的原油。

目前仍有大量油輪在海上運載委內瑞拉原油，主要目的地是其最大買家中國，或曾執行過相關航程。美國已對其中許多船隻祭出制裁，理由是其協助推動與委內瑞拉或伊朗的石油交易。

消息人士指出，自1月9日起，美方的扣押行動暫時停歇，但這並不代表執法結束。針對未經美國授權的船隻與貨物，相關行動隨時可能恢復。美國戰爭部發言人帕內爾（Sean Parnell）1月9日在X平台發文表示，戰爭部將與其他政府機構合作，「在我們選擇的時間與地點，追捕並攔截所有運輸委內瑞拉石油的影子船隊船隻」。

航運業人士指出，這波行動的一大特徵在於，美國同時針對船隻本身與船上貨物採取扣押措施，明顯高於2020年至2023年間針對伊朗石油的執法強度。過去案例中，美國執法人員多僅沒收貨物，並未扣押船舶。

俄羅斯同樣高度依賴影子船隊



美國司法部長邦迪（Pam Bondi）1月7日也在社群媒體上表示，美國司法部正監控「數艘其他船隻」，準備採取類似的執法行動。她提及，當局日前扣押了「貝拉一號」（Bella 1）油輪，該船當時並未載運任何貨物，卻仍遭查扣，這也是近年來美國軍方首次扣押懸掛俄羅斯國旗的船隻。



俄羅斯與委內瑞拉同樣高度依賴影子船隊出口受制裁的石油。俄羅斯外交部對此回應稱，美方行動屬於「非法使用武力」，並質疑美國制裁的適用範圍「缺乏法律依據」。



