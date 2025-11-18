中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張，網批外交失禮！日方沒在怕。翻自《央視畫面》

日本首相高市早苗日前在議會質詢上談及「台灣有事」論點後，隨即引發中國不滿，在中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭說」之後，雙方緊張關係來到高點，中國更升級行動，呼籲人民勿去日本旅遊、留學等。日方在17日派出外務省亞太局局長金井正彰，前往中國進行協商，不過日中兩方並未得出任何結論，甚至雙方代表的臉色都相當凝重難看。

據日本《共同社》報導，金井正彰這次前往中國，與中國外交部亞洲司司長劉勁松在北京進行談判。劉勁松要求日方，要高市撤回「台灣有事」論點，但今井強調日方不會接受這樣的要求。接著劉勁松指責日本現在的治安變得糟糕，因此中方才會呼籲民眾最好不要前往日本，不過今井回應「日本的治安絕對沒有惡化」。

廣告 廣告

另外從媒體拍攝的畫面可見，雙方會談結束後步出大樓，但今井與劉勁松的臉色都相當凝重難看，雙方此次談判並無取得共識。劉勁松事後面對媒體詢問，是否滿意磋商結果及會談氣氛如何時，分別回答「當然不滿意」及「嚴肅」，並未多言。

此外，劉勁松這次也刻意穿上毛澤東裝，甚至兩手插口袋走路，還被發現一度「斜視」看今井，表現出囂張的態度，就有日本網友認為，劉勁松的態度已經是外交失禮。日本媒體也分析認為，這是中方刻意製造「強國」的形象，讓劉勁松看起來像是占上風。

由於這次談判，雙方並無共識，因此談判流程仍會持續進行，下一次會由外務事務次官船越健裕，與中國駐日大使吳江浩進行會談。不過《共同社》也分析認為，日中的緊張關係恐會變成長期化。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／中國「戰狼變瘋狼」鎖旅遊留學 日本出招！沉默的艦隊+外交談判

41J肉聲／預訂銅鑼燒卻惡意棄單 台客變奧客？日老店老闆曝暖心真相

中國反「台灣有事」斷旅遊不讓賺 日本商家：沒差！挺高市早苗