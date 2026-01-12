中國任命井泉為駐菲律賓大使 強調維護國家利益與雙邊關係穩定

中國新任駐菲大使井泉（圖中講話帶有手勢者）在與菲國華商聚會後交談。 圖：翻攝陸網/人民網

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平今天（12日）根據全國人民代表大會常務委員會決定，任免駐外大使，其中免去黃溪連的駐菲律賓共和國特命全權大使職務，任命井泉為新任駐菲律賓大使。此一任命發生在中菲南海爭議持續緊張之際，新大使井泉表示，將堅定維護中國國家利益與尊嚴，同時發揮橋梁作用，推動中菲關係趨穩而非惡化，讓兩國人民走近而非走遠。

事實上，井泉早於2025年12月6日即抵達菲律賓，菲律賓外交部官員及中國使館外交官前往機場迎接。他在抵菲時公開表示：「我的任務很重，但我抱有信心，期待能得到大家的大力支持。」此後，井泉面見菲律賓總統馬可仕時，馬可仕曾言中國為菲律賓最重要的朋友與夥伴之一，分歧應為中菲關係的例外而非常態，期待共同努力管控分歧、加強合作。然而，同期菲律賓在南海黃岩島及仙賓礁海域多次進行侵權行動，遭中國海警依法驅離，凸顯中菲關係面臨嚴峻挑戰。

井泉現年50歲，男，漢族，1975年7月生於陝西省，持有法學碩士學位，為中國共產黨黨員。他是中國外交系統中第9位「75後」駐外大使，屬於年輕一代外交官的第一梯隊。其職業生涯主要聚焦亞太及美國事務，曾任中國駐泰國使館隨員、三秘；外交部北美大洋洲司（美大司）三秘、副處長；中國駐美國使館雙邊處副主任；外交部美大司處長、參贊；國務院辦公廳參贊；外交部美大司副司長（2018年至2021年）；以及中國駐美國使館公使（2021年起，直至此次履新）。井泉擁有豐富的駐美經驗，對美國印太戰略熟悉，或有助於處理中菲關係中涉及美國因素的複雜局面。

在南海問題上，井泉履新後重申中國「親誠惠容」的周邊外交政策，強調透過外交磋商管控分歧、維護地區穩定，避免誤判與過度反應。他表示，希望新的一年中菲關係能儘快回到正常發展軌道，並指菲律賓無需在中、美之間選邊站隊。此類發言顯示井泉傾向於務實外交，平衡維護中國主權與促進對話穩定關係。公開資料中，井泉過去在駐美期間主要處理中美雙邊事務，並無直接針對南海問題的公開強硬發言紀錄；但作為中國外交官，他堅守國家立場，在南海議題上屬於鷹派取向，強調堅定維護中國利益，同時避免極端衝突，展現出外交官的專業平衡態度。

中菲關係近年因南海主權爭議而緊張，中國多次呼籲菲律賓停止侵權挑釁，回歸雙邊對話軌道。井泉的任命被視為中國外交系統強化亞太布局的訊號，未來其如何處理南海分歧，將影響地區穩定。

