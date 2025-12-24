中國企圖將民主台灣變「中國台灣」！賴清德：1.25兆國防特別預算「全力發展國防產業、守護家園」

總統賴清德周二（12/23）指出，台灣今年接連遭遇重大天然災害，除政府、民間團體等應變、支援，還有各行各業「救災超人」協助，展現「全社會防衛韌性」力量，讓他肯定表示「台灣精神，就是團結精神」。 對於台北市12/19發生隨機襲擊事件，賴總統表示，守護人民安全是政府最基本的責任，他盼以此為鑑，中央和地方也能展現台灣團結精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，快速因應危機，守護人民安全。

期許全社會防衛委員會是「行動的委員會」 賴清德：落實基層、扎根鄰里

總統府周二（12/23）召開「全社會防衛韌性委員會」第六次會議，會中 「民力訓練暨運用」報告案，由內政部、農業部、經濟部、衛福部、數發部等部會報告五大主軸；行政院政委季連成則就「從馬太鞍溪堰塞湖救災實例看韌性精進作為」進行報告。

廣告 廣告

賴總統致詞時強調，「全社會防衛韌性委員會」是「行動的委員會」，也不會拘泥於固定形式，他們要結合中央和地方、政府和民間的力量，落實於基層、扎根在鄰里，讓多元的專業相互交流，讓社會韌性建構可以更擴大、更全面。

賴總統表示，因此該委員會在制度、政策和資源，做出許多整合，就是要確保政府和社會各界，能夠緊密協作，同時和國際友盟國家積極交流，讓台灣在全球民主防衛網絡，扮演不可或缺的角色。

肯定馬太鞍「鏟子超人」 賴：台灣精神就是團結精神

賴總統在報告開始前，也分享其四點想法。第一、今年，台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞；然而，大家也看到國人堅毅不屈的精神。

賴總統表示，不論是救災人員或軍方的立即投入、中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地與各行各業「救災超人」（鏟子超人）的協助。

賴總統肯定，這些不僅彰顯了台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，「我要說，台灣精神，就是團結精神」。

盼以1219北市隨機攻擊事件為鑑 賴：中央地方共同檢討改進

賴總統接著說，第二，12/19發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。

賴總統再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，他希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

中國欲將「民主台灣」變「中國台灣」 賴清德再籲支持1.25兆國防特別預算

第三，賴總統表示，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

賴總統說，他上個月召開記者會，提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算。他再次向國人說明，台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

第四，賴總統指出，防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是，全民意識的培養。

賴總統強調「有準備，更安全」，因此政府今年出版了「台灣全民安全指引」（小橘書），並廣為發放，提供民眾面對各種挑戰的行動準則，並提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

相關新聞： 民進黨為何不改「中華民國」國號？賴清德曝原因：不需另行宣布獨立…劉世芳：我們就是台灣人





更多今周刊文章

張文筆電燒毀滅證！連微軟都無能為力，「48位數」金鑰只能土法煉鋼…無業為何能買華碩9萬電競筆電？

2026新制／最低工資、勞保年金退休年紀、勞工請假、租屋補助、國旅補助...14項新制懶人包

星巴克買一送一「限時2天」！濃萃義式厚那堤、太妃核果那堤、黑櫻桃瑪奇朵都有？哪些咖啡享優惠？